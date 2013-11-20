همسر یکی از دیپلمات ها و 4 محافظ سفارت در میان شهدای انفجار تروریستی/ تماس نصرالله با سفیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سفارت ایران در بیروت به این شرح است:

ضمن عرض تبريك و تسليت به پيشگاه مقدس امام زمان (عج)، مقام معظم رهبري،‌ رياست محترم جمهوري و ملت مقاوم كشورمان به اطلاع مي‌رساند طي دو انفجار تروريستي پي‌درپي كه صبح امروز در مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در لبنان بوقوع پيوست، حجت الاسلام ابراهيم انصاري رايزن فرهنگي سفارت، همسر يكي از ديپلمات‌هاي سفارت و چهار نفر از محافظين سفارت به اسامي حاج رضوان فارس، سيد محمد هاشم، حاج بلال زراقط و حاج احمد زراقط به درجه رفيع شهادت نايل شدند و تعدادي از پرسنل سفارت و اعضاء خانواده آنها مجروح گرديدند.



در پي اين حادثه، ميشل سليمان رئيس جمهور، نبيه بري رئيس مجلس، نجيب ميقاتي نخست وزير موقت، تمام سلام نخست وزير مأمور تشكيل دولت، جان قهوه‌چي فرمانده ارتش، سيد حسن نصرالله دبيركل حزب‌الله، اميل لحود و امين جميل رؤساي جمهور سابق، سليم الحص و فؤاد سنيوره نخست وزيران سابق، وزراي فرهنگ، دفاع، بهداشت، كشاورزي، كار، اطلاع‌رساني، جهانگردي، كار وغيره و همچنين سفراي اتحاديه اروپا، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، سوريه، كوبا، فلسطين، وليد جنبلاط، بشاره الراعي رهبر مسيحيان ماروني انطاكيه و مشرق زمين،‌ عبدالامير قبلان نايب رئيس مجلس اعلاي شيعي، محمد رشيد قباني مفتي كل اهل سنت لبنان، شيخ نعيم حسن رهبر روحي دروزي، نايله معوض و بسياري از ديگر شخصيت‌ها و مقامات رسمي، سياسي، ديپلماتيك، مذهبي و فرهنگي لبنان با حضور در محل سفارت و يا تماس تلفني با غضنفر ركن‌آبادي سفير كشورمان در لبنان، ضمن محكوم نمودن اين اقدام غيرانساني و مذبوحانه و ابراز همدردي، خواستار شناسايي و مجازات عاملين اين جنايت شدند.



همچنين دكتر روحاني رئيس جمهور، دكتر لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، دكتر جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و دكتر ظريف وزير امور خارجه كشورمان طي تماس تلفني با غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ضمن محكوميت اقدم مزبور، مراتب تسليت و همدردي خود را به مردم و دولت لبنان و خانواده شهدا و مجروحين اين عمليات تروريستي اعلام نمودند.