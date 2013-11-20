راه اندازی پرتال جدید دانش آموزی و ثبت اطلاعات دانش آموزان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی سه شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اعلام این خبر اظهارداشت: اين پرتال براي اولين بار در كشور در استان آذربايجان غربي اجرا مي شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام يافته در حوزه فني حرفه اي و نظري در سال تحصیلی جاری برنامه هاي پيشنهادي آموزش متوسطه براي سال تحصيلي جاري را نيز ارائه کرد.

سمرقندی همچنین مدرسه، خانواده و جامعه راعوامل تاثير گذار در فرآيند تعليم و تربيت عنوان كرد و گفت: اگر اين سه فرآيند كنار هم قرار بگيريند در بحث آموزش ارتقای بيشتري خواهيم داشت چرا كه مدرسه بعنوان مهد پرورش استعدادها و توانيها و خلاقيت دانش آموزان و مركز تمرين آداب اجتماعي است.

استاندار آذربايجان غربي نیز در این جلسه گفت: افزايش وضعيت رفاهي مدارس هميشه منجر به ارتقاء سطح علمي و تحصيلي آنان نمي شود بلكه اين عامل تنها عامل كوچكي در افزايش سطح علمي مدارس است و بايد هميشه اين نكته را مد نظر قرار داد كه نقش بي بديل معلم و نحوه تدريس آن حرف اول را در ارتقاء سطح علمي مدارس مي زند.

وحید جلال زاده با اشاره به اهميت آموزش و پرورش در بين دستگاههاي اجرايي مختلف افزود: آموزش و پرورش بايد اقدامات لازم را براي ارتقاي ميزان كمي و كيفي مدارس در سراسر استان بويژه در مناطق محروم اتخاذ نمايد.

وی با اشاره به لزوم پيگيري بيش از پيش مصوبات مختلف شوراي آموزش و پرورش عنوان کرد: ايجاد كانون پرسمان يكي از مهمترين مصوبات اين شورا در سال جاري مي باشد كه بايد همچنان در توسعه آن در مدارس مختلف تلاش ها را مضاعف كرد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه در سال های اخیر حمایت های ویژه ای از آموزش و پرورش استان انجام شده افزود: همراه با افزایش اعتبار آموزش و پرورش اعتبار بخش نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان نیز از پنج درصد در سال های گذشته هم اکنون به 15 درصد رسیده است.

وي در ادامه با اشاره به ضرورت هوشمند سازي مدارس و ارتقاء علمي و درسي اين واحد ها افزود: هوشمند سازي مدارس يكي از نكاتي است كه بايد مسئولين امر مورد توجه خود قرار دهند و موارد ديگري نيز از جمله توجه به نحوه تدريس معلمان و انتخاب كتب درسي مناسب نيز مي تواند تاثير بسزايي در افزايش كيفيت علمي مدارس استان داشته باشد.

ديزج نژاد معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه گفت: با توجه به محدوديت اعتبارات مختلف عمراني بايد مسئولين امر در جهت اولويت بندي طرح هاي مختلف عمراني در بخش آموزش و پرورش اقدام كنند.

همچنيني در اين جلسه دكتر شريف نژاد فرماندار اروميه نيز به عنوان رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان اروميه ارائه گزارش كرد.