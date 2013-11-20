چهارشنبه آینده تکلیف کنکور سراسری و آزاد مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزارت علوم صبح امروز در حاشیه جلسه شورای عالی عطف در جمع خبرنگاران در خصوص جداسازی کنکور سراسری و دانشگاه آزاد گفت: چهارشنبه هفته آینده شورایی با حضور دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می شود و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: البته آن چه خیر و صلاح است اتخاذ خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اما آن چه که تاکید ما است این مطلب است که نوسانی در برنامه ایجاد نکنیم که ذینفعان دچار مشکل شوند و سیاست کلی در جهتی خواهد بود که استرس ها کاهش یابد و متقاضیان آزمون سراسری با فراغت بیشتری آزمون را پشت سر بگذارند.