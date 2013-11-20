گاز بخش کلاک بالا در ساعاتی از شنبه قطع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هدایی پور با اعلام این خبر اظهار داشت: این قطعی به علت انجام تعمیرات روی شبکه گاز رسانی از ساعت 8 تا 11 صبح رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه شرکت گاز تلاش می کند بلافاصله پس از اتمام عملیات نسبت به وصل گاز اقدام کند، گفت: ساکنان محله کلاک بالا به منظور رعایت مسائل ایمنی باید در زمان وصل گاز در منازل خود حضور داشته باشند.

سرپرست شرکت گاز استان البرز افزود: مشترکان این محدوده برای اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.