42 درصد از رانندگان اتوبوس سیکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از مجموع 200 هزار و 548 راننده در ناوگان مسافربري جاده‌اي، 84 هزار و 419 نفر معادل 42 درصد مدرك سيكل، 48 هزار نفر مدرك ديپلم، 3381 نفر مدرك كارداني، 2670 نفر مدرك كارشناسي، 60 نفر كارشناسي ارشد و 15 نفر تحصيلات حوزه‌اي دارند.

از مجموع 590 هزار و 223 راننده ناوگان باربري جاده‌اي، 258 هزار و 697 نفر معادل 43.8 درصد مدرك سيكل، 121 هزار و 614 نفر مدرك ديپلم، 7941 نفر كارداني، 6018 نفر كارشناسي، 125 نفر كارشناسي ارشد و 21 نفر تحصيلات حوزه‌اي دارند.

يافته‌هاي آماري مربوط به تركيب سني رانندگان نشان مي‌دهد، بيشترين رانندگان در رده سني 30 تا 49 سال قرار دارند. اين گزارش حاكي است 177 هزار و 695 نفر از رانندگان مسافري و 509 هزار و 169 نفر از رانندگان باري متأهل هستند.

توزيع جغرافيايي رانندگان مسافري جاده‌اي نشان مي‌دهد، در ميان استان‌هاي سراسر كشور، خراسان‌رضوي با تعداد 15 هزار و 550 نفر داراي بيشترين تعداد راننده و پس از آن استان‌هاي مازندران با 13 هزار و 972 نفر و تهران با 12 هزار و 729 نفر در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

همچنين آمار مربوط به توزيع جغرافيايي رانندگان باربري جاده‌اي حاكي است، استان فارس با 65 هزار و 932 نفر در مقام اول، پس از آن استان‌هاي اصفهان با 57 هزار و 547 نفر و خراسان‌رضوي با 51 هزار و 547 نفر در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

رانندگان مسافري جاده‌اي در قالب 2440 شركت يا مؤسسه فعال مسافري و رانندگان باربري جاده‌اي در قالب 4178 شركت يا مؤسسه فعال باري در سراسر كشور فعاليت دارند.



