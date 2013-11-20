طراحی دو شاخص جدید برای بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قالیباف اصل ضمن اشاره به مطلب ذکر شده، اظهار داشت: حذف معاملات "ددد" از جمله اقداماتی بوده است که شفافیت بیشتر معاملات و نظارت بهتر در بازار سرمایه را باعث شده همچنین افزایش 30 دقیقه ای ساعت معاملات بازار نیز از جمله تحولات به جا در حوزه بازار به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار آغاز معاملات آتی سهام را از دیگر امکانات جدید بازار سرمایه دانست و افزود: قرارداد آتی سهام به عنوان یک ابزار آتی جذاب در حالی دارای اهرم پنج برابری است که سرمایه گذار می تواند تنها با داشتن 20 درصد وجه نقد لازم اقدام به سرمایه گذاری نموده و به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک اقدام به کنترل ریسک ناشی از سرمایه گذاری نقدی خود نماید.

وی ضمن برشمردن مزایای معاملات آتی سهام آن را یک ابزار حرفه ای دانست و اظهار کرد: سرمایه گذاری در این ابزار تنها به معامله گران حرفه ای و آموزش دیده توصیه می شود.

مدیر عامل شرکت بورس همچنین از پذیرش سهام دو شرکت جدید در معاملات بازار آتی سهام خبر داد و گفت: در حالی قبلاً پذیرش سهام 16 شرکت در معاملات بازار آتی انجام گردیده که به تازگی دو شرکت دیگر به آن اضافه شده است. در همین راستا پذیرش شرکت های دیگر نیز پس از احراز شرایط پیشنهاد و انجام خواهد شد.

وی ضمن اشاره به انجام مطالعات در حوزه تحقیق و توسعه بازار سرمایه عنوان کرد: تغییر و تحول در بازار سرمایه پس از انجام مطالعات بر روی قواعد معاملاتی و براساس نتیجه گیریهای حاصله قابل انجام است.

قالیباف اصل تغییر در دامنه نوسان قیمت سهام را منوط به مطالعه و کار کارشناسی دانست و توضیح داد: در راستای بهبود حاصل شده در وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات در حال حاضر بورس برنامه ای برای افزایش دامنه نوسان قیمت سهام ندارد.

وی شاخص فعلی بازار سرمایه را کامل و جامع دانست و گفت: محاسبه بازده نقدی و قیمت در فرمول شاخص سبب شده است تا اطلاعات کاملتر و مناسب تری به وسیله آن به نمایش گذارده شود این در شرایطی است که طراحی دو شاخص جدید نیز انجام گرفته و امکان ارایه آنها تا پایان سال جاری وجود دارد.

مدیر عامل شرکت بورس در توضیح مطلب ذکر شده افزود: نرم افزارهای لازم جهت ارایه دو شاخص قیمت و بازده نقدی به طور مجزا توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تدوین شده اما ارایه آن دو منوط به بحث در کمیته شاخص و اخذ مجوز از شورا است.

قالیباف اصل از پذیرش شرکت های جدید در بازار بورس خبر داد و گفت: پذیرش شرکت هایی از جمله صدر تأمین، هلدینگ دارویی تأمین و نفت سپاهان انجام گرفته است و انتظار می رود که عرضه آنها تا پایان سال جاری انجام گیرد.

وی ادامه داد: طبق قوانین بازار دوم حداقل میزان عرضه اولیه سهام شرکت های ذکر شده 10 درصد است.