تداوم بارندگی استان بوشهر تا پایان هفته/ گناوه بیشترین و دیر کمترین بارش را داشتند

نادر شفی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوا و بارندگیهای استان بوشهر اظهار داشت: بارندگیهای خوبی را در روزهای اخیر در استان بوشهر شاهد بودهایم که موجبات خوشحالی مردم و بهویژه کشاورزان را فراهم ساخته است.
وی اضافه کرد: بارندگی در شهرستانهای مختلف استان بوشهر وضعیت متفاوتی داشته است که در بندر گناوه بارش حدود 110 میلیمتری را داشتهایم که بیشترین میزان بارندگی در استان بوده است و در بندر دیر نیز 34 میلیمتر بارش را شاهد بودیم که کمترین میزان بارش در شهرستانهای استان بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: شهرستان بوشهر تا صبح امروز 72 میلیمتر بارندگی داشه است و در شهرستان دشتستان نیز 35 میلیمتر باران تاکنون ثبت شده است.
وی ادامه داد: سامانه بارشی امروز نیز همه شهرستانهای استان را فرا میگیرد و شاهد حرکت این سامانه بارشی از شمال استان به سمت شهرستانهای جنوبی استان هستیم.
طوفان همچنان در خلیج فارس ادامه دارد
وی با بیان اینکه این سامانه بارشی به تدریج از روز پنجشنبه از استان خارج میشود، اذعان داشت: احتمال آبگرفتگی در شهرستان دشتی در عصر امروز وجود دارد.
شفیخدایی با بیان اینکه پیشبینی شده 210 تا 220 میلیمتر میزان بارشها باشد، خاطرنشان ساخت: دمای هوای استان بوشهر از روز شنبه آینده هشت تا 10 درجه کاهش مییابد.
وی به وضعیت خلیج فارس نیز اشاره کرد و افزود: طوفان همچنان در خلیج فارس ادامه دارد که سرعت باد حدود 90 کیلیومتر بر ساعت است و ارتفاع موج نیز به حدود سه متر میرسد که پیشبینی میشود ارتفاع موج افزایش یابد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: خلیج فارس مواج است و شناورهای صیادی و تجاری بایستی از سفرهای دریایی تا پایان هفته پرهیز کنند.
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