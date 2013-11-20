مهر تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر 7 رئیس دانشگاه/ 3 سرپرست در انتظار ریاست

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 739 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام دکتر روحانی برگزار شد و در این جلسه موضوع انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار بود که طبق اساسنامه این دانشگاه، هیئت امنا می بایست رئیس پیشنهادی خود را برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می کرد.

با توجه به اینکه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه دکتر میرزاده را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرده بود این سرپرست باید به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسید.

در این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از بررسی دغدغه ها، نکات مثبت و قوت و همچنین توقعات خود برای پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه های علمی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی به دکتر حمید میرزاده رای اعتماد دادند.

همچنین در این جلسه انتخاب چند نفر از روسای دانشگاه های علوم پزشکی که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح شده بود، مورد تایید قرار گرفت.

بر این اساس دکتر علي اصغر پیوندی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر رضا احمدی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دکتر اسماعیل ندیمی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دکتر علی اکبر نصیری برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی زابل، دکتر قاسم جان بابایی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر علی جعفریان برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق به کسب رای اعتماد از شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

این در حالی است که عبدالحسین فریدون مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم درباره معرفی سرپرستان جدید برخی دانشگاههای تحت تابعه وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: برخی از این سرپرستان هنوز مدت زمان مسئولیتشان به سه ماه نرسیده که به شورا معرفی شوند.

در حال حاضر دکتر حسین سلیمی به عنوان سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر علی خاکی صدیق به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مسئولیت دارند.