تکفیری ها با بیانیه گروهک داعش رسوا شدند

علی موید در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های تکفیری ها در عراق و برخی کشورهای منطقه با بیان اینکه شبه نظامیان به دنبال تضعیف دولت هستند، گفت: القاعده تکفیری ها و جبهه النصره همیشه در جایی فعالیت می کنند که دولت حضور نداشته باشد یا دولت ضعیف باشد و هر جا که دولتی ضعف داشته باشد شروع به فعالیت می کنند و در عراق نیز در ضعیف ترین جاها یعنی غرب عراق فعالیت می کنند،البته در بغداد نیز مشکل امنیتی داریم.

مسئول عقیدتی سیاسی مجلس اعلای عراق با اشاره به بیانیه گروه داعش در تهدید شیعیان و اهل تسنن به خاطر برپایی مراسم عزای امام حسین (ع) گفت: این بیانیه به نفع شیعیان شد چون اولا اینها داعیه گری دولت اسلامی دارند اما با حرفی که زده اند و گفتند یزید رهبر ماست و حسین دشمن ما، تفکر خود را در خصوص اسلام روشن کردند چون امام حسین (ع) مورد احترام اهل تسنن است و اکثریت اهل سنت مخالف این مواضع گروه داعش هستند.

موید اضافه کرد: این اظهارات و مواضع باعث فاصله گرفتن سنی ها از این گروهک شده است و مظلومیت شیعه ثابت شد که چنین دشمن هایی دارد که علاوه بر این گروهک اهل سنت را هم تهدید کردند.

وی خاطر نشان کرد: مردم عراق نسبت به اهل بیت ارادت دارند و هم اکنون نیز بیشترین اسامی در تکریت که منطقه ای سنی نشین است علی، حسن و حسین است.

این کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد: ما اعتقاد نداریم که رژیم بعثی عراق را آمریکا از بین برد بلکه این مردم عراق بودند که صدام را آنقدر ضعیف کردند که ظرف 20 روز متلاشی شد و مردم آگاهی شان آنقدر بالا رفت که نیروهای ارتشی صدام را رها کردند و در همان مقطع نیز شهید محراب سید محمد باقر حکیم تاکید کرد که مجلس اعلا نه با آمریکا است، نه با صدام بلکه با مردم است.

وی با اشاره به درپیش بودن انتخابات پارلمانی در عراق اظهار داشت که مجلس اعلا در این انتخابات تعدادی از جوانان را در فهرست پیشنهادی خود ارائه خواهد داد و مجلس اعلا یک برنامه کامل برای انتخابات پارلمانی آینده دارد هر چند معتقد است که مجلس اعلا به تنهایی نمی تواند عراق را بسازد و همکاری و تعامل میان جریانات سیاسی در عراق را برای ساختن عراق ضروری می داند.