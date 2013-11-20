پروژه تحقیقاتی «فلسفه علوم اجتماعی» انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم کریمی پژوهشگر مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعلام اجرای پروژه «فلسفه علوم اجتماعی» در مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی، اظهار داشت: فاز اول این پروژه شامل مجموعه مقالات است که تاکنون سه مقاله آن با عنوان «چیستی فلسفه علوم اجتماعی» و «چیستی علوم اجتماعی» به قلم اینجانب و یک مقاله از بهمنی با عنوان «الگوی نقد روش‌شناسی نظریه­های علوم اجتماعی بر مبنای حکمت صدرایی» انجام شده و مقاله «نقد مبانی معرفتی علوم اجتماعی» نیز در حال انجام است و بقیه مقالات نیز به مرور تدوین خواهد شد.



وی افزود: فلسفه علوم اجتماعی در زمره مباحث فلسفه علم است و منظور از آن شناخت و تحلیل عقلی علوم اجتماعی است، به گونه‌ای که بتواند از طریق آن، حدود و ثغور و همه مقوّمات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیات این علوم را مشخّص سازد.



این محقق در ادامه سخنانش اظهار داشت: این پروژه از دو سال قبل، یعنی از آخر سال 89 شروع شد و یک برنامه 5 ساله هم برای آن پیش بینی شده، که شامل مجموعه نشست، مجموعه مقالات و گفتگوها و مصاحبه‌های علمی است. همین طور ترجمه برخی آثار مرتبط هم جزء دستور کار است، که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای فعلاً در حد ظرفیت اعضای هیئت علمی و محققان رسمی کار پیگیری می‌شود و در فرصت مناسب فعال‌تر خواهد شد.

