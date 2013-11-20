ما ایرانیان یهودی حمایت کامل خود را از تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام می کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: دشمنان ملت ایران امروزه اقدام به وضع تحریم های غیرانسانی درباره مردم ایران کرده اند. این تحریم های کور ضد ایرانی زمینه هایی مانند تجهیزات پزشکی را هم برخلاف ادعاهای حقوق بشری استکبار جهانی هدف قرار داده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم نه تنها باعث کاهش انگیزه مردم قهرمان ایران نشده بلکه باعث اتحاد بیشتر بین ملت ایران نیز شده است.

وی افزود: دشمن با ادعاهای غیرقابل قبول که اکثراً توسط کشورهای خون آشامی مانند کانادا مطرح می شود که خود سابقه طولانی در رفتار ضد حقوق بشری با هم نوعان خویش دارند ادعاهای بی معنایی را درباره کشور عزیزمان مطرح می کند که مورد قبول هیچ فرد آگاهی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: دشمنان ملت ایران نسبت به همه آزادیخواهان جهان کینه دارند. مدتی است جنایت های غیرانسانی مانند اقدام تروریستی روز گذشته در مقابل سفارت ایران در بیروت را منجر می شوند که بدون شک دست آمریکا و اسرائیل از آستین تروریسم کور بیرون درآمده و در ایجاد این فاجعه نقش داشته است.

مره صدق در بخش دیگری از نطق خود گفت: هفته بسیج که نشانه مقاومت ایثارگرانه و قهرمان ایران در برابر دشمنان جمهوری اسلامی است را گرامی داشته و از خداوند توفیق بیشتر بسیجیان را که دفاع از آرمان های انقلاب و سرزمین مقدس ایران را بر عهده دارند خواستار شوم.

وی افزود: ما ایرانیان یهودی به عنوان بخشی از ملت ایران و با سابقه بیش از 30 قرن همزیستی با سایر ملت موحد ایران همراهی و همگامی خود را با ملت موحد ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنیم، ما با افتخار به فتوای تاریخی مقام معظم رهبری در ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از سلاح های کشتار جمعی هسته ای، میکروبی و شیمیایی بر حق غیرقابل بحث ملت شریف ایران در استفاده صلح آمیز از تمامی انرژی های هسته ای پافشاری می کنیم.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که فتوای تاریخی مقام معظم رهبری به تنهایی می تواند مبنای جدیدی برای برقراری روابط جهانی در استفاده از انرژی هسته ای باشد، ما ایرانیان یهودی حمایت کامل خود را از تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای 1+5 اعلام می کنیم و به طرف مقابل توصیه می کنیم فرصت ایجاد شده به علت نرمش قهرمانانه ملت ایران مطابق فرمایش مقام معظم رهبری را مورد استفاده حداکثری قرار دهند.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به اینکه حافظه تاریخی ملت قهرمان ایران از رفتار غیردوستانه برخی کشورهای غربی نگرش مثبتی به آنها ندارند اولین اقدام علمی آنها در اعتماد سازی و پیشرفت گفتگوها باید از جانب آنها انجام شود، نرمش قهرمانانه ملت ایران نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت است و نهایت توانمندی بوده و تمام کسانی که فکر تهاجم به ایران را در سر می پرورانند باید از سرنوشت صدام عبرت بگیرند.

مره صدق گفت: با توجه به این که ملت شریف ایران در دفاع مقدس و هنگامی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هنوز نهال نوپایی بود در برابر صدام که مورد حمایت امپریالیسم جهانی و کمونیسم بود توانمندی های خود را به جهان ثابت کرد مطمئناً امروز توان مقاومتی چندین برابر نسبت به آن زمان از این ملت خواهند دید.

وی گفت: ما ایرانیان یهودی دخالت های کینه توزانه، جنگ طلبانه و دور از واقعیت آقای نتانیاهو را محکوم کرده و متذکر می شویم که نه وی و نه هیچ بیگانه دیگری حق مداخله در ایران را ندارد، آقای نتانیاهو با سابقه طولانی جنایتکاری، اشغالگری، توحش و آدم کشی در سطحی نیست که بتواند درباره شرایط داخلی ایران یا صلح جهانی و روابط ملت موحد ایران با سایر کشورهای جهان اظهار نظر کند.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه رفتار و گفتار نتانیاهو چندان جای تعجب ندارد اما ما ایرانیان یهودی رفتار غیرقابل درک برخی کشورها مانند فرانسه که منافع ملی خود را قربانی منافع اسرائیل و صهیونیسم کرده اند تعجب می کنیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که بحران اقتصادی اروپا نیاز کشورهای 1+5 به ویژه فرانسه را به ایران حیاتی کرده رفتار برخی اعضای 1+5 در چارچوب منافع خودشان هم قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به توجه جمهوری اسلامی ایران به مشکلات اقلیت های دینی به ویژه اقدامات اخیر در حل برخی مشکلات ایرانیان غیرمسلمان موحد درباره استخدام حقوق شهروندی از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری درخواست اقلیت های دینی در خصوص تفسیر قانون 871 قانون اساسی را داریم.