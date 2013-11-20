به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ديدار طيب نيا ضمن ابراز رضايت از ملاقات با رئيس جمهور سنگال و هيات همراه آمادگي كشورمان براي توسعه همكاري هاي اقتصادي و اجرايي نمودن توافقات قبل را اعلام كرد.

فرستاده ويژه رئيس جمهور با اشاره به تصميم دو كشور براي بازگشايي سفارتخانه ها بر توسعه روابط خوب و عالي دو كشور در حوزه هاي سياسي خواستار توسعه و تعميق همكاري هاي اقتصادي تاكيد نمود.

مكي سال رئيس جمهور سنگال ضمن ابراز خرسندي متقابل از ديدار با فرستاده ويژه كشورمان ابراز اميدواري نمود روابط دو كشور به سطح عالي ارتقاء يابد و تاكيد كرد: با به قدرت رسيدن ايشان، بازگشايي مجدد نمايندگي ها و برقراري رابطه سياسي با ايران در دستور كار دولت قرار گرفت.

فرستاده ويژه رئيس جمهور كشورمان با بيان اينكه در سايت هاي هسته اي كشورمان بر روي كارشناسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي باز است، اعلام داشت: با اين اقدامات ما قصد داريم به جهان نشان دهيم كه فعاليت هاي ايران صلح آميز است.

رئيس جمهور سنگال تصريح كرد: استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق همه كشوها است و ايران نيز حق دارد با اهداف صلح آميز از انرژي هسته اي استفاده كند.

مكي سال رييس جمهور سنگال ضمن محكوم كردن حادثه تروريستي در نزديكي سفارت كشورمان و شهيد شدن رايزن فرهنگي كشورمان به دكتر طيب نيا تسليت گفت.