اجرای طرح سرشماری عمومي کشاورزی در 29 روستای ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی مشهدی نجفی صبح چهارشنبه در جریان بازدید معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی از روند اجرای طرح سرشماری کشاورزی در روستای راژان ارومیه افزود: درسرشماری عمومی كشاورزی شمارش تمام واحدهای توليد كشاورزی و ثبت خصوصيات هر يك به صورت جداگانه انجام مي شود.

وی با بیان اینکه سرشماری عمومي كشاورزی ، نقش محور و پايه ای در نظام ملي آمارهای كشاورزی هر كشور را ايفا مي كند، اظهار داشت: سرشماری عمومی كشاورزی به عنوان منبع مهمي در زمينه تهيه داده های ساختاری و پايه ای بخش كشاورزي محسوب مي شود.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری آذربایجان غربی روش اصلی جمع آوری آمار كشاورزی در اين سرشماری را مصاحبه ماموران آموزش ديده با بهره برداران كشاورزی دانست و اعلام کرد: آزمايش اول اين سرشماري در سال 91 انجام و دومين آزمايش در كل كشور و يك دهستان در هر استان و پنج شهر اجرایی شد.

مشهدی نجفنی با اشاره به اجرای کاملا مکانیزه طرح برای براي نخستين بار با استفاده از رايانه قابل حمل با صفحه نمايش لمسي و بدون استفاده از كاغذ، ادامه داد: اين طرح براي اولين بار به صورت مكانيزه در 29 روستای دهستان دشت بخش سيلوانای اروميه برگزار مي شود.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینیهای انجام شده اجرای این طرح زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد، اضافه کرد: نتایج استخراج شده از سرشماریها در برنامه ريزی برای بخش های مربوطه تاثير بسزايي داشته كه بايد سعي شود آمارها با دقت و صحت بيشتری جمع آوری شود.

آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در سال 82 برگزار و طبق برنامه ريزیهای انجام شده سال آينده سرشماری عمومي كشاورزي در كل كشور برگزار می شود.