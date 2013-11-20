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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

تحولات امنیتی مصر/

41 کشته و زخمی در حمله به سربازان مصری/ برقراری حالت آماده باش در منطقه العریش

41 کشته و زخمی در حمله به سربازان مصری/ برقراری حالت آماده باش در منطقه العریش

انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی اتوبوس حامل سربازان مصری در منطقه العریش 10 کشته و 31 زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، صبح امروز در هنگام عبور اتوبوس حامل سربازان ارتش مصر از جاده رفح به العریش یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی آن منفجر شد که در نتیجه آن 10 نفر کشته و 31 نفر زخمی شده اند.

بنابراین گزارش، این سربازان در حال رفتن به منازل خود برای گذراندن دوران مرخصی بودند که هدف حمله قرار گرفتند.

در پی این حادثه ارتش مصر در منطقه العریش و شیخ زوید حالت آماده باش برقرار کرد و بر شمار نیروها در این مناطق افزوده است.

گشتی ها ارتش مصر نیز در حال گشت زنی در این مناطق برای بازداشت گروه مهاجم هستند.

کد مطلب 2178837

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