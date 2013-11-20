مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور محمد دینه ور معاون آموزش ابتدایی وزرات آموزش و پرورش، عباسعلی درافشانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین، مدیران دستگاههای اجرایی و جمع زیادی از معلمان و فرهنگیان استان در سالن اجتماعات کوثر قزوین ضمن تقدیر از خدمات چندین ساله جعفر حبیبی مدیرکل سابق، سالار قاسمی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان قزوین منصوب شد.



سالار قاسمی مدانی دبیر حزب کارگزاران سازندگی در استان قزوین است که سابقه مدیریت در مناطق آموزش و پرورش استان قزوین را در پرونده خود دارد.



قاسمی همچنین رئیس شورای سیاستگزاری ستاد حسن روحانی در استان قزوین را در دوران انتخابات بر عهده داشت.



جعفر حبیبی هم با بیش از 32 سابقه معلمی در دوران مسئولیت خود خدمات موثری را در بخش آموزش و پرورش انجام داد که از سوی استاندار قزوین هم لوح تقدیری به پاس کارهای انجام شده به وی اهداء شد.