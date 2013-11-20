کشورهای دارای بدترین و بهترین عملکرد در تولید آلاینده ها/ جایگاه ایران در بین ضعیفها

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش که به بررسی "ضریب عملکرد در قبال تغییرات آب و هوا" (CCPI) می پردازد، توسط موسسه "جرمن واچ" (German Watch) با همکاری "شبکه اقدام اقلیمی اروپا" (Europe CAN) تهیه شده است.

هدف گزارش بررسی کارایی این کشورها که ۹۰ درصد دی اکسید کربن دنیا را تولید می‌کنند در مواجهه با تغییرات اقلیمی است.

جرمن‌واچ یک موسسه غیر انتفاعی و غیردولتی است که هر سال گزارشی درباره تولید دی اکسیدکربن در دنیا منتشر می‌کند.

گزارش امسال نشان می‌دهد که تولید دی اکسید کربن همچنان در دنیا در حال افزایش است، اما به صورتی غیرمنتظره و برای اولین بار امیدواری محتاطانه‌ای نیز به عملکرد کشورها در قبال تغییرات اقلیمی ابراز شده است.

این امیدواری در درجه اول ناشی از کاهش نسبی در سرعت انتشار دی اکسید کربن در جهان است و در درجه دوم محصول عملکرد اخیر چین، بزرگترین کشور آلاینده جهان، در مبارزه با تغییرات اقلیمی است.

به رغم این امیدواری محتاطانه، عملکرد کشورها در قبال تغییرات اقلیمی کاملا ناکافی و ضعیف ارزیابی شده است.

چین تولید دی اکسید کربن را کاهش داد

چین با کاهش تولید دی اکسید کربن نسبت به تولید ناخالص ملی‌اش، روند انتشار افسار گسیخته آلاینده کربن را کند کرده و بر همین اساس نیز از رتبه ۴۸ در سال گذشته به رتبه ۴۶ در گزارش جدید رسیده است.

بهبود عملکرد چین نتیجه سرمایه‌گذاری جدی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه‌هایی برای محدود کردن مصرف زغال سنگ بوده است.

آمریکا نیز با سیاست های محدود کننده زغال سنگ و همچنین طرح‌هایی برای بهبود نیروگاه‌هایش همچنان در رتبه ۴۳ این گزارش قرار گرفته است.

کشورهای دارای بیشترین نقش در تولید آلاینده ها

بر اساس این گزارش کشورهای آلمان، هند، اندونزی، برزیل، آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و کانادا بیشترین نقش را در تولید آلاینده‌های کربنی دارند.

از نظر عملکرد در مبارزه با تولید آلاینده های کربنی و کاهش این آلایندگی ها امسال هیچ کشوری شایسته احراز رتبه اول تا سوم نبود. در کاهش دانمارک و انگلستان با بالاترین امتیاز جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند و پرتغال نیز در جایگاه ششم قرار گرفت. انگلستان امسال ۵ رتبه نسبت به سال گذشته ترقی کرده است.

اما آلمان برای اولین بار از بین ده کشور برتر در مواجهه با تغییرات اقلیمی خارج شد و با ۱۱ پله سقوط به جایگاه نوزدهم جدول رسید. عامل اصلی سقوط آلمان بررسی دقیق سیاست‌های اجرایی این کشور در مواجهه با تغییرات اقلیمی در سال جاری بوده است.

کانادا و استرالیا دارای بدترین کارایی

در بین کشورهای صنعتی، کانادا و استرالیا بدترین کارایی را در قبال تغییرات اقلیمی داشته اند. سیاست های دولت جدید استرالیا در مورد مالیات کربن تاثیر منفی زیادی بر رتبه این کشور داشته و آن را از رتبه ۵۱ در سال گذشته، به رتبه ۵۷ در گزارش جدید تنزل داده است.

کانادا نیز که همچنان در جایگاه ۵۸ام قرار دارد بدترین کارایی را در بین کشورهایی صنعتی به نمایش گذاشته است. گسترش سریع و بزرگ صنایع نفت و گاز یکی از مهم‌ترین دلایلی است که دولت کانادا را به سیاست های کاهش تولید دی اکسد کربن بی رغبت می‌کند.

با این وجود جایگاه های بعدی در این گزارش همچون سال‌های گذشته به ترتیب از آن ایران، قزاقستان و در نهایت عربستان‌سعودی است که به عنوان ضعیف‌ترین عملکرد بین‌المللی ارزیابی شده است.

ایران امسال با یک پله صعود به جایگاه ۵۶ رسید.

بر اساس گزارش جرمن‌واچ، چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی، بازدهی پایین صنایع و نقش ضعیف منابع تجدیدپذیر در سبد انرژی از جمله دلایلی است که عملکرد کشورها را در کسب رتبه پایین در این فهرست تعیین می کند.

در این بین شرایط اقلیمی و معضلات متعدد محیط زیستی همچون خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، بیابان‌زایی رو به رشد و نابودی جنگل‌ها از دیگر عواملی هستند که رتبه کشورها را ضعیف کرده است.

کشورهای دارای عملکرد خوب

دانمارک ، انگلیس، پرتغال، سوئد، سوئیس، مالت، فرانسه ، مجارستان ،ایرلند و ایسلند ، بلژیک و موروکو

کشورهای دارای عملکرد متوسط

رومانی، اسلواکی، ایتالیا، آلمان ، مکزیک، لیتوانی اسپانیا، لوکزامبورگ، نروژ ، اسلونی، مصر، لتونی، قبرس، اتریش و هند

کشورهای دارای عملکرد ضعیف

هلند، فنلاند، بلاروس، اندونزی، اوکراین، برزیل، بلغارستان، تایلند، آفریقای جنوبی و جمهوری چک آرژانتین نیوزیلند، آمریکا کرواسی، لهستان و چین

کشورهای دارای عملکرد بسیار ضعیف

یونان، سنگاپور، الجزیره، ژاپن، مالزی، چین تایپه، کره جنوبی، ترکیه، استونی، روسیه ، استرالیا ، کانادا، ایران، قزاقستان و عربستان سعودی