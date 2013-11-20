جمع آوری 20 میلیارد ریال برای ایتام/138 خانوار کردستانی در طرح محسنین شناسایی شدند

هیوا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کمک به یتیمان یکی از الویت های کاری کمیته امداد امام خمینی (ره) است و خوشبختانه این کمک ها در سال جاری 24 درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های کمیته امداد در راستای حذف نیازمندان در جامعه و توانمند سازی آنها است، افزود: امسال این نهاد مقدس با مدیریت مناسب کمک های جمع آوری شده را در بین نیازمندان تقسیم می کند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: در حال حاضر این نهاد مقدس از 13 هزار ایتام استان حمایت می کند و انتظار می رود با توانمند سازی آنها بتواند گام موثری در راستای بیانات رهبر کبیر انقلاب بردارد.

رحیمی یادآور شد: جذب حامی های جدید یکی از برنامه های اصلی کمیته امداد است و خوشبختانه با تلاش همکاران تا کنون چهار هزار حامی جدید شناسایی شده است.

138 خانوار کردستانی در طرح محسنین شناسایی شدند

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: اجرای طرح محسنین نیز در راستای شناسایی خانواده های نیازمند اجرا شده و تا کنون 138 خانواده دارای مشکلات درمانی شناسایی شده و در راستای حمایت از آنها نیز 158 حامی جذب شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: درآمد صندوق های صدقات استان در نیمه اول سال گذشته پنج میلیارد و 700 میلیون ریال بود و این میزان در سال جاری به 9 میلیارد ریال افزایش یافته است.

رحیمی اظهار داشت: طی شش ماهه اول سال جاری درآمد صندوق صدقات در نیمه اول سال گذشته از رشد 55 درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 70 هزار صندوق صدقات کوچک، بزرگ و متوسط در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: در سال جاری بیشترین درآمد صندوق استان مربوط به شهرستان سنندج و کمترین آن مربوط به دهگلان است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: درآمد حاصل از صندوق های استان برای تهیه جهیزیه، خرید مسکن، تعمیر مسکن، تجهیزات درمانی، ایجاد اشتغال و پرداخت وام کارگشایی هزینه می شود.

رحیمی بیان کرد: با برنامه ریزی های موجود انتظار می رود در آینده نزدیک میزان درآمد صندوق های موجود در سطح استان افزایش یابد و نیازمندان بیشتری به خودکفایی برسند.