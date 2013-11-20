جایگزنی افرادی كه با سياستهای آموزش و پرورش همسو نيستند/ انتقاد از تراکم دانش آموزی در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر فاني افزود: با شاخصهايي كه داريم همه مديران آموزش و پرورش را از مدتها قبل ارزيابي كرديم، آن دسته از دوستاني كه توانمندي لازم را احرازكرده اند براي ادامه خدمت باقي مي مانند .

وي در خصوص ادامه فعاليت مديران فعلي اشاره كرد: افرادي را كه احساس كنيم با سياستهای جديد وزارت آموزش و پرورش همسو نيستند و يا از توانمندي لازم برخوردار نباشند با افرادي كه بتوانيم سياست هاي خود را دنبال كنيم به تدريج جايگزين مي كنيم.

وزيرآموزش و پرورش ادامه داد: برنامه هاي كلي كه يك برنامه وسيع است به نمايندگان مجلس ارايه كرده ايم، اما 4 اولويت را مدتي است كه شروع كرده ايم ، ساماندهي نيروي انساني، توسعه مشاركت در آموزش و پرورش، عملياتي كردن بودجه آموزش و پرورش و ارتقا مديريت آموزشگاهي اين چهار اولويت برنامه هاي ماست كه در سال 93 دنبال خواهد شد.

تذکر فانی به جمعیت دانش آموزی در مدارس

همچنین وزير آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم مديران آموزشي گفت: كليد تحول در آموزش و پرورش در دست مديران مدارس است. ايجاد نظام ارزيابي مديران و توجه به كيفيت خروجي مدرسه يكي از گام هاي اساسي در ايجاد تحول است. چگونه است كه برخي مدارس علي رغم دريافت حق ثبت نام، افراد براي ورود بر يكديگر سبقت مي گيرند، در صورتي كه برخي مدارس بدون شهريه با استقبال چنداني مواجه نمي شوند ؟

فانی آموزش مديريت علمي به مديران مدارس را امري ضروري برشمرد و تصريح كرد : 105 هزار مدير مدرسه داريم كه با لحاظ كردن يك معاون براي هر مدرسه 210 هزار مدير آموزشي مي شود و آموزش آنان قطعا مدرسه را نيز متحول خواهد كرد .

وي آموزش مديران را نيازمند تصويب قانون در شوراي عالي دانست تا با يافتن وجهه قانوني، همه مديران آموزشي بتوانند دوره خاصي را بگذرانند و دستخوش سليقه مسئولان نشوند.

فاني با تاكيد بر ضرورت تدوين شاخصهايي استاندارد براي تراكم كلاس، سرانه فضا، هوشمندسازي، نحوه ارزشيابي، تنبيه و تشويق كاركنان، ابزار آموزشي و كمك آموزشي اضافه كرد: مدارس بالاي 300 دانش آموز كارآيي پرورشي چنداني ندارند، اگر مي خواهيم فعاليتهاي پرورشي راندمان مناسبي داشته باشند نبايد جمعيت دانش آموزي در مدارس ابتدايي بيش از 150 نفر، راهنمايي بيش از250 نفرو متوسطه بيش از 300 نفر باشد.

وي با اشاره به ضرورت توزيع بودجه با توجه به عواملي چون محروميت، دوري راه، فضا، جمعيت و... افزود: بايد شاخصهايي تعريف شود كه مردم مفهوم اعتدال، تدبير و اميد را بيشتر لمس كنند.

