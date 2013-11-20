تبدیل دو هزار و 160 فقره انشعاب غیرمجاز/ تعویض هفت هزار کنتور خراب و قدیمی طی سالجاری

موسی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار منفی انشعابات غیرمجاز بر میزان مصرف آب شرب و هدررفت آن، اظهار داشت: وجود انشعابات غیرمجاز یکی از معضلات در حوزه آب و فاضلاب است که علاوه بر آلودگی و هدررفت آب تصفیه شده، موجب افزایش هزینه های جاری در شرکت آب و فاضلاب و افت فشار انشعابات مجاز همجوار می شود.

تبدیل دو هزار و 160 فقره انشعاب غیرمجاز طی سالجاری

این مسئول عنوان کرد: یکی از اولویتهای اساسی شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب استان تهران، برخورد با متخلفان و جمع آوری انشعابات غیرمجاز است که در این راستا طی هفت ماه نخست سالجاری بالغ بر دو هزار و 160 فقره از انشعابات غیرمجاز شناسایی شده، به مجاز تبدیل شده اند.

وی از استمرار و تشدید برخورد با متخلفان حوزه آب در این حوزه خدماتی خبر داد و گفت: تلاش ما همواره بر جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی به مشترکین بوده است و در این راستا با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد چراکه با توجه به خشکسالی در سال آینده، هدر رفت آب موجب بروز مشکلاتی در تامین آب شرب خواهد شد.

مشترکین مراقب سواستفاده های احتمالی باشند/ اصلاح الگوی مصرف بهترین راه صرفه جویی آب

باقری در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سوء استفاده برخی افراد سودجو از مشترکین هشدار داد و متذکر شد: مشترکین باید نسبت به مراجعه برخی افراد سودجو به درب منازل و حربه هایی همچون فروش دستگاه های تصفیه و تجهیزات کاهنده به منظور کاهش سرانه آب مصرفی هوشیار باشند.

این مسئول تاکید کرد: هیچ کدام از این وسایل مورد تایید ارگانهای ذیربط نبوده و اصلاح الگوهای مصرف آب و کاهش هزینه ها جز از طریق نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی امکان پذیر نیست چراکه صرفه جویی و رعایت الگوهای مصرف عامل مهمی در کمک به پایداری آب در کشور است.

معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران با اشاره به این مطلب که سرانه مصرف آب در کشور بسیار فراتر از الگوی صحیح مصرف است، افزود: باید با اطلاع‌ رسانی و فرهنگسازی مناسب و به موقع، مردم را به صرفه‌جویی و استفاده بهینه از این منابع رهنمون ساخت چراکه همکاری و تعامل مردم برای کاهش مصرف آب و پایداری منابع آبی، از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل است.

عدم رعایت الگوی صحیح مصرف موجب بروز بحرانهای آبی در کشور می شود

وی اظهار داشت: با توجه به این که کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و پدیده خشکسالی و گرمای شدید در سالجاری موجب تشدید بحرانهای آبی شد؛ بنابراین لازم است شهروندان در مصرف بهینه آب به ویژه آب شرب نهایت صرفه جویی و دقت را داشته باشند.

باقری یادآور شد: استفاده از آب خام و تصفهی نشده در ادارات و ارگانها برای مصارف غیرشرب، آبیاری شبانه باغچه و گلخانه‌های منازل به‌ دلیل کاهش تبخیر آب، عدم شستشوی معابر، خودرو، فرش و استفاده از شیرهای کم مصرف آب از جمله اقدامات موثر در مصرف بهینه آب است، همچنین شهروندانی که در طبقات بالای آپارتمانها و مجتمع‌ های مسکونی سکونت دارند می توانند به منظور عدم افت فشار آب از مخزن و پمپ در مجتمعها استفاده کنند.

تعویض هفت هزار و 367 کنتور خراب و قدیمی در غرب تهران

این مسئول همچنین خبر داد: به منظور جلوگیری از هدررفت آب در اثر خرابی کنتورهای منازل در منطقه تحت پوشش، طرح فاینانس تعویض هفت هراز و 367 کنتور در دستور کار شرکت آب و فاضلاب غرب تهران قرار گرفت، این طرح با تعویض کنتور به صورت دوره‌ای و پایلوت به تعداد پنج هزار و 791 فقره و تعویض کنتور خراب به تعداد یک هزار و 576 فقره انجام شده است.

وی با اشاره به مزیتهای اجرای این طرح، اضافه کرد: علاوه بر تامین منابع مالی از محل مشارکتهای مردمی، طرح مذکور تاثیرات بسیار مثبتی در کاهش هزینه‌ها و ارایه خدمات غیرحضوری به مشترکین خواهد داشت، همچنین به حداقل رساندن آمار کنتورهای از کار افتاده، مرئی کردن محفظه‌های نامرئی، تعویض و راه اندازی محفظه‌های خراب، تغییر سطح کنتورهای عمیق، سهولت در قرائت کنتور، پایین آمدن موانع شناسایی و اصلاح اشتراکهای نیازمند به تغییر نوع کاربری از مزیت‌های دیگر اجرای این طرح است.