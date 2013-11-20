9 روستا در انتظار بهره برداری ازیک تصفیه خانه/ پروژه ای که در سفر احمدی نژاد افتتاح اما بهره برداری نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تصفیه خانه آب شرب 9 روستای حاشیه زاینده رود یکی از پروژه های دولت دهم در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری است که قرار است با بهره برداری از این پروژه آب شرب مردم 9 روستا را تامین کند.

اگرچه این پروژه در لیست سفر آخر احمدی نژاد رئیس جمهور دولت دهم به استان چهارمحال و بختیاری برای افتتاح قرار داشت و خبر بهره برداری از آن همراه با پروژه های دیگر یکجا اعلام شد اما این پروژه همچنان به بهره برداری واقعی نرسیده ومردم همچنان در انتظار آب شرب تصفیه شده هستند

مساحت تصفیه خانه 9 روستای زاینده رود 11 هزار و 500 متر مربع است و برای ساخت این تصفیه خانه اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

با بهره برداری از این تصفیه خانه، ساکنان روستاهای چم کاکا، هوره، چم عالی، دشتی، چم خلیفه، سوادجان، چم چنگ، ایلبیگی و چم جنگل از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

سیستم آبگیر و پمپاژ این تصفیه خانه از رودخانه زاینده رود است و این تصفیه خانه قادر است 40 لیتر آب در ثانیه را تصفیه کرده و آب شرب مورد نیاز10 هزار نفر از روستائیان شهرستان سامان را تامین کند.

سیستم تصفیه خانه زاینده رود، فیلتر ماسه ای کند است و تصفیه بر پایه کدورت آب انجام می شود.

پیشرفت 99 درصدی پروزه تصفیه خانه

فرماندار سامان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا یک ماه آینده باید تصفیه خانه 9 روستای شهرستان سامان به بهره برداری برسد، اظهار داشت: این تصفیه خانه با پیشرفت 99 درصدی به دلیل مشکلات اجتماعی و کمبود اعتبار در بخشی های به بهره برداری نرسیده است.

اسفندیار قربانی ادامه داد: مشکل اجتماعی این تصفیه خانه بر طرف شده است و اعتبار مورد نیاز باید از سوی اداره کل آب و فاضلاب روستایی و شهری تامین شود.

وی با بیان اینکه باید مشکلات این تصفیه خانه هر چه سریعتر بر طرف شود، بیان داشت: از طریق تصفیه خانه 9 روستا باید آب شرب مجمتع تفریحی پل زمانخان تامین می شود.

قربانی در ادامه با بیان اینکه در پل زمانخان شاهد نارضایتی های زیادی هستیم، بیان کرد: باید حل مشکلات پل زمانخان در اولویت کاری قرار داده شود.

فرماندار شهرستان سامان با بیان اینکه در شهر سامان با مشکل کم آبی مواجه هستیم، عنوان کرد: با اختصاص 800 میلیون از اعتبارات آب استان و 800 میلیون تومان از اعتبارات ملی آب و نیرو فاز اول تصفیه خانه شهر سامان در راستای حل مشکل کم آبی راه اندازی می شود.

قربانی بیان داشت: علاوه بر راه اندازی فاز اول تصفیه خانه باید شبکه آبرسانی شهری باز سازی و اصلاح شود.

آب و فاضلاب سطحی و دفع زباله عمده مشکلات شهرستان سامان است

وی با اشاره به اینکه مخزن آب روستای محمد آباد جوابگوی تامین آب جمعیت این روستا نیست، بیان داشت: باید برای مشکل آب روستای محمد آباد هر چه سریعتر نیز چاره ای اندیشیده شود.

اسفندیار قربانی با اشاره بر اینکه با توجه بر جمعیت شناورو حضور گردشگران در این شهرستان باید نیروی نظارتی بهداشتی بیشتری در این شهرستان فعالیت داشته باشند، عنوان کرد: شبکه بهداشت شهرستان سامان هر چه سریعتر باید فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کند.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل کمیته ها و دستگاه ها اصلاح فرایند ها وکاهش ضریب خطاها است، بیان داشت: عمده مشکلات شهرستان سامان آب، فاضلاب سطحی، زباله و دفع زباله، مشکلات بهداشتی پل زمانخان و مشکلات بهداشتی در شهرستان سامان است.

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گزارش از زهرا مرادی