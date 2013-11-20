دولت برای پرداخت یارانه مکمل کالایی به اقشار کم درآمد برنامه دارد/ پیش بینی کاهش نرخ تورم به زیر 30 درصد در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با اشاره به انتخاب چهار استاندار اظهار داشت: برای استان آذربایجان غربی آقای سعادت، برای استان سیستان و بلوچستان آقای علی اوسط هاشمی، برای استان هرمزگان آقای جادری و برای استان کرمانشاه آقای رضایی بابادی به عنوان استاندار از سوی هیات دولت انتخاب شدند.

وی با اشاره به تهیه پیش نویس لایحه بودجه 93 کل کشور افزود: تا پایان هفته پیش نویس لایحه بودجه به هیات وزیران ارائه خواهد شدو از هفته آینده بررسی بودجه 93 در هیات وزیران آغاز خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پس از بررسی لایحه بودجه 93 در هیات دولت، در موئد مقرر لایحه بودجه به مجلس ارائه خواهد شد.

نوبخت در پاسخ به این سئوال که گفته می شود بحث قطع یارانه اقشار پردرآمد از سوی دولت متوقف شده است، اظهار کرد: دولت در اتخاذ تصمیمات خود به عوارض و پیامدهای آن توجه ویژه دارد. به هیچ عنوان موضوع قطع و یا جلوگیری از آن مطرح نیست چون شکل پرداخت یارانه از سوی دولت در حال بررسی است.

وی افزود: در مجموع دو نوع پرداخت یارانه وجود دارد که یک نوع آن به صورت نقدی و نوع دیگر به صورت غیرنقدی است که دولت در حال حاضر درباره چگونگی پرداخت در حال بررسی است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی درباره جزئیات گزارش صد روزه و اینکه این گزارش چه زمانی از سوی دولت به مردم ارائه خواهد شد، تصریح کرد: همان طور که از اسمش مشخص است گزارش صد روزه است اجازه بدهید این مهلت صد روزه به پایان برسد سپس گزارش به مردم ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: اراده دولت و شخص رئیس جمهور این است که اقدامات فرزندان ملت در دولت به مردم ارائه شود. انتظار داریم که در هفته آینده گزارش صد روزه از سوی رئیس جمهور به مردم ارائه شود.

نوبخت در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تعیین قیمت دلار و نفت در بودجه 93 گفت: لایحه بودجه باید منعکس کننده ارقام و اعداد و آثار آن در جامعه باشد.

وی تاکید کرد که دولت آثار تعیین نرخ دلار و نفت در بودجه را بر روی نرخ تورم، بیکاری و دیگر شاخصه های اقتصادی و اجتماعی بررسی می کند و وظیفه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم این است که سناریوهای مختلف در خصوص قیمت ها و آثار آن بر ابعاد مختلف جامعه را تهیه و به دولت ارائه کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: این سناریوها از سوی این معاونت تهیه می شود و به دولت ارائه خواهد شد. به محض نهایی شدن و انتخاب هیات وزیران از بین سناریوهای تعیین شده برای تعیین قیمت نفت و ارز و آثار آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی درباره حمله روز گذشته تروریست ها به سفارت ایران در لبنان و اینکه مسئولیت این حادثه را القاعده پذیرفته است، عنوان کرد: با توجه به رخداد تروریستی که در لبنان پیش آمد و شدیدا هم از سوی دولت محکوم می شود، گزارش کامل این واقعه از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به اعضای دولت در جلسه امروز ارائه شد،اما با توجه به تقسیم کاری که صورت گرفته است اجازه بدهید سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص به صورت مفصل اطلاع رسانی خواهد کرد.

نوبخت در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از آزادسازی نرخ شیر، گفت: تصمیماتی در این خصوص به ویژه برای توزیع شیر بین دانش آموزان از سوی دولت اتخاذ شده است.

وی یادآوری کرد که دولت با هر گونه افزایش قیمت غیرمنطقی و گرانی مخالف است و از آن جلوگیری می کند.

سخنگوی دولت درباره آمارهای ارایه شده در خصوص کاهش میزان تورم نیز، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور تا مهر ماه کاهش یافته و امیدواریم نرخ فعلی تورم نیز در پی کاهش تورم نقطه به نقطه کم کم کاهش یابد.

وی یادآور شد: دولت بنا دارد لایحه بودجه 93 را هم به گونه ای تهیه کند که شاهد نرخ تورم کمتری نسبت به نرخ فعلی باشیم. خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه از 41 با 37 رسیده است.

وی درباره دلایل بالا بودن افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در منتهی به 12 ماه توضیح داد: تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است اگرچه این نرخ در منتهی به 12 ماه بالا است اما علت بالا رفتن آن افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های اول سال جاری بوده است لذا امید داریم که در ماه های آینده روند نزولی و کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه ادامه یابد.

نوبخت دلیل کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را انضباط سیاست های پولی و مالی خواند و تاکید کرد که علت ارایه لایحه اصلاح بودجه نیز همین انضباط در سیاست های پولی و مالی و کاهش تورم بوده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی اش را درباره کاهش میزان تورم در سال 93 این گونه بیان کرد: پیش بینی ما در سال 93 این است که تورم به زیر 30 درصد برسد اگرچه معتقدیم به هیچ عنوان این نرخ ایده آل نیست و باید نرخ تورم تک رقمی شود اما دولت نمی خواهد رویایی صحبت کند بلکه هدفش پیشبرد امور بر اساس واقعیت های موجود است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وعده ای که از سوی رئیس جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی برای ارایه یارانه مکمل کالایی به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه داده شده بود و اینکه این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد یا خیر؟ گفت: تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده است.

سخنگوی دولت توضیح داد: دولت دو روش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی را بررسی کرده است. در خصوص پرداخت یارانه مکمل علاوه بر ارایه یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و دهک های درآمدی پایین جامعه که رئیس جمهور آن را در برنامه های انتخاباتی خود وعده داده بود تصمیماتی در حال اتخاذ است که به محض نهایی شدن از سوی دولت اطلاع رسانی خواهد شد.