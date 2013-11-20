واقعیتهای آموزش و پرورش را به مردم می گویم/ ارائه روشهای جدید تدریس در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آذری پیش از ظهر چهارشنبه در اولین نشست خبری خود پس از تصدی پست مدیرکلی آموزش و پرورش فارس در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در خصوص بلاتکلیفی مردم در خصوص رایگان بودن مدارس تاکید کرد: در بحث شهریه مدارس ایرادهایی وارد است که ما آن را کتمان نمی کنیم.

وی تصریح کرد: نباید به گونه ای رفتار کرد که مدارس رها شوند و هرگونه بخواهند از مردم هزینه دریافت کنند و نه باید به گونه ای برنامه ریز کرد که نحوه ارایه خدمات در وضعیت کنونی که مشکلات مالی وجود دارد دچار لطمه شود.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس تاکید کرد: در نحوه دریافت هزینه از والدین برنامه ریزی مناسبی خواهیم کرد مردم استان فارس آسیب نبینند و آن کسی هم که پول دارد نتواند هر کاری را انجام دهد.

آذری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ساخت و ساز مدارس و کمبود امکانات در آنها یادآور شد: متاسفانه برای ساخت مدارس دقت لازم نشده زیرا اگر قرار است زمینی با قیمت 10 میلیارد تومان برای ساخت یک مدرسه اختصاص داده شود باید ساختمانی حدود هشت میلیارد تومان را در آن ساخت که دارای تمامی امکانات باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از ساخت و سازهای مدارس طی چند سال گذشته به گونه ای از بین بردن سرمایه بوده البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وضعیت مدارس نسبت به 20 سال پیش بهتر است اما باز هم جای کار فراوان دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اهمیت ورزش در مدارس نیز، گفت: آنچه که برای من اهمیت دارد توجه بیش از گذشته به ورزش مدارس است زیرا در این محل است که می توانیم استعداد های درخشان کشور را شناسایی کنیم.

آذری افزود: باید کم توجه ای ها به ورزش مدارس فارس را جبران کرد.

ارایه روش های جدید تدریس در مدارس فارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید روش های جدید تدریس را در مدارس فارس مد نظر قرار دهیم، گفت: بدون مشورت کارشناسان و معلمین کاری را در آموزش و پرورش فارس انجام نخواهیم داد و در این میان آنچه که برای همگی ما مهم است توجه به نحوه تدریس در مدارس است.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: امروز بیشترین درجات تحصیلی در میان 70 هزار معلم فارس وجود دارد که این مهم بزرگترین امتیاز برای ارایه نحوه جدید تدریس در مدارس است.

آذری در خصوص جایگاه معلمان دوره پیش دبستانی و دبستان تاکید کرد: مهمترین دوره در زمان تحصیل پیش دبستانی ودبستان است که باید در نحوه گزینش، انتخاب وارایه امکانات به معلمان این سطح توجه ویژه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فرهنگ جدا از تحصیل است، گفت: همه انسانها نیاز به آموزش دارند و اگر فردی دارای مدرک تحصیلی بالایی است نباید بالا بودن فرهنگ عمومی را از او توقع داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس افزود: اولیای دانش آموزان نیز در برخی مواقع نیاز به آموزش دارند که باید این مهم را در ارایه فعالیت های جدید در آموزش و پرورش فارس مد نظر قرار دهیم.

آذری در خصوص وجود برخی از ناهنجاری های اجتماعی در مدارس، گفت: منکر وجود اینگونه رفتارها در مدارس نیستم اما برای رفع این مشکلات برنامه های مختلفی را ارایه خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: نباید واقعیت ها را نادیده گرفت بلکه باید نسبت به رفع اینگونه رفتارها اقدام کرد.

وظیفه اصلی ما آموزش و پرورش فارس است

مدیر کل آموزش و پرورش فارس در پاسخ به سئوالی مبنی بر تغییرات در آموزش و پرورش فارس، گفت: ما حقوق می گیریم که فعالیت های مربوط به آموزش و پرورش را انجام دهیم نه اینکه به فکر کارهای دیگر باشیم.

آذری افزود: تغییرات در بدنه سازمان بسیار اندک و ناچیز است اما تنها اولویت ما توجه به توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش است.

وی در خصوص توجه به معیشت معلمان فارس نیز، گفت: معلمان مورد مشورت قرار می گیرند و در خصوص وضعیت معیشتی و رفاهی معلمان فارس نیز برنامه ریزی های مختلفی خواهیم داشت.