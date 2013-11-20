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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

ماهواره شریف ست آماده پرتاب شد/ تحویل به سازمان فضایی در 2 آذر

ماهواره شریف ست آماده پرتاب شد/ تحویل به سازمان فضایی در 2 آذر

ماهواره شریف ست که از سوی دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده است روز شنبه 2 آذرماه برای پرتاب به سازمان فضایی تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره شریف ست قرار است به در مدار لئو و در شعاع 250 تا 500 کیلومتری زمین قرار ‌گیرد. این ماهواره مجهز به دوربین تصویربرداری است که قادر به تصویربرداری با کیفیت رنگی مناسب، وضوح بالا و کمتر از 10 متر است و با کد کردن به زمین داده‌های به دست آمده را مخابره می کند.

وزن ماهواره دانشجویی شریف ست کمتر از 50 کیلوگرم است و طراحی و ساخت آن توسط بیش از 100 نفر از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.

ماهواره تصویربرداری طراحی شده قبلی دارای قدرت تفکیک (رزولوشن) 100 سانتیمتر و کیفیت سیاه و سفید بود اما قدرت تفکیک ماهواره شریف ست 5 متر بوده و عکس رنگی ارایه می‌دهد.

این ماهواره روز شنبه 2 آذرماه از سوی دانشگاه شریف به سازمان فضایی تحویل داده می‌شود. قرار است این ماهواره با ماهواره بر بومی سفیر B1 به فضا پرتاب شود.

مدار قرار گیری شریف ست مدار کم ارتفاع لئو
فاصله ماهواره تا زمین شعاع 250 تا 500 کیلومتری زمین
ماموریت تصویربرداری از سطحزمین
نحوه مخابره داده به زمین از طریق کد کردن
وزن ماهواره 50 کیلوگرم
کیفیت تصویر رنگی
قدرت تفکیک 5متر

 

کد مطلب 2178892

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