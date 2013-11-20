ماهواره شریف ست آماده پرتاب شد/ تحویل به سازمان فضایی در 2 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره شریف ست قرار است به در مدار لئو و در شعاع 250 تا 500 کیلومتری زمین قرار گیرد. این ماهواره مجهز به دوربین تصویربرداری است که قادر به تصویربرداری با کیفیت رنگی مناسب، وضوح بالا و کمتر از 10 متر است و با کد کردن به زمین دادههای به دست آمده را مخابره می کند.
وزن ماهواره دانشجویی شریف ست کمتر از 50 کیلوگرم است و طراحی و ساخت آن توسط بیش از 100 نفر از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.
ماهواره تصویربرداری طراحی شده قبلی دارای قدرت تفکیک (رزولوشن) 100 سانتیمتر و کیفیت سیاه و سفید بود اما قدرت تفکیک ماهواره شریف ست 5 متر بوده و عکس رنگی ارایه میدهد.
این ماهواره روز شنبه 2 آذرماه از سوی دانشگاه شریف به سازمان فضایی تحویل داده میشود. قرار است این ماهواره با ماهواره بر بومی سفیر B1 به فضا پرتاب شود.
|مدار قرار گیری شریف ست
|مدار کم ارتفاع لئو
|فاصله ماهواره تا زمین
|شعاع 250 تا 500 کیلومتری زمین
|ماموریت
|تصویربرداری از سطحزمین
|نحوه مخابره داده به زمین
|از طریق کد کردن
|وزن ماهواره
|50 کیلوگرم
|کیفیت تصویر
|رنگی
|قدرت تفکیک
|5متر
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