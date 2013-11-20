ماهواره شریف ست آماده پرتاب شد/ تحویل به سازمان فضایی در 2 آذر

به گزارش خبرنگار مهر، ماهواره شریف ست قرار است به در مدار لئو و در شعاع 250 تا 500 کیلومتری زمین قرار ‌گیرد. این ماهواره مجهز به دوربین تصویربرداری است که قادر به تصویربرداری با کیفیت رنگی مناسب، وضوح بالا و کمتر از 10 متر است و با کد کردن به زمین داده‌های به دست آمده را مخابره می کند.

وزن ماهواره دانشجویی شریف ست کمتر از 50 کیلوگرم است و طراحی و ساخت آن توسط بیش از 100 نفر از دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است.

ماهواره تصویربرداری طراحی شده قبلی دارای قدرت تفکیک (رزولوشن) 100 سانتیمتر و کیفیت سیاه و سفید بود اما قدرت تفکیک ماهواره شریف ست 5 متر بوده و عکس رنگی ارایه می‌دهد.

این ماهواره روز شنبه 2 آذرماه از سوی دانشگاه شریف به سازمان فضایی تحویل داده می‌شود. قرار است این ماهواره با ماهواره بر بومی سفیر B1 به فضا پرتاب شود.