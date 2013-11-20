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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۷

متقی طلب بیان کرد:

طرح "تولید اسید سولفوریک جامد مغناطیسی با ابعاد نانومتری" از گیلان به عنوان برگزیده ملی معرفی شد

طرح "تولید اسید سولفوریک جامد مغناطیسی با ابعاد نانومتری" از گیلان به عنوان برگزیده ملی معرفی شد

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری گیلان از معرفی طرح " تولید اسید سولفوریک جامد مغناطیسی با ابعاد نانومتری" به عنوان برگزیده ملی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید متقی طلب ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این طرح از سوی شرکت نانوشیمی سبز ارائه شده بود.

وی همچنین از معرفی  طرح " تولید فیلتر گازآمین"به عنوان برگزیده استانی خبر داد و اظهارداشت: این طرح نیز از سوی شرکت اندیشه شمال  ارائه شد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: چهارمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل با معرفی غرفه‌های برتر و برگزیدگان سال جاری با حضور نخبگان کشور در بخش‌ های مختلف از سوی نهاد معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه  برگزار شد.

وی افزود: در این جشنواره گیلان با معرفی ۲۱ طرح حضور یافت و در مراسم اختتامیه جشنواره دو طرح معرفی شده از استان به عنوان برگزیده استانی و ملی تعیین شدند.

متقی طلب یادآورشد: در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل از بین هزار و 105 طرح برگزیده استان ها 30 طرح برتر استانی و 30 طرح برتر ملی مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 2178894

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