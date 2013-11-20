10 نونهال قمی به کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام شدند

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشتی‌گیران مستعد و آینده‌دار قمی در حالی به مسابقات کشتی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور اعزام شدند که برای شناخت ترکیب نهایی تیم اعزامی به این پیکارها، انتخابی استان را اولویت قرار دادیم.

وی تصریح کرد: هر سال شاهد هستیم که رقابت‌های کشتی رده‌های سنی نوجوانان و جوانان در کشور برگزار می‌شود اما حقیقتا جای رقابت‌های رده‌های سنی پایین‌تر در مسابقات کشوری خالی بود در حالی که با بها دادن به رده‌های سنی پایه پشتوانه بسیار خوبی برای کشتی کشورمان به وجود می آید.

رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: خوشبختانه خود فدراسیون کشتی نیز این نیاز را احساس کرد و بدین ترتیب از امسال بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون کشتی کشورمان رقابت‌های کشتی رده سنی نونهالان قهرمانی کشور با شرکت تیم‌هایی از استان‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به مشخص شدن زمان و مکان برگزاری این دوره از رقابت‌ها، از ارسال بخشنامه و شرایط برگزاری مسابقات توسط فدراسیون کشتی به هیئت‌های استانی خبر داد و افزود: رقابت‌های کشتی آزاد نونهالان قهرمانی کشور پس از پنج سال وقفه از فردا در اهواز برگزار می‌شود.

حلوایی با بیان اینکه فدراسیون کشتی این رقابت‌ها را به منظور پشتوانه سازی برای آینده کشتی کشورمان برگزار می‌کند، بیان کرد: رقابت کشتی‌گیران شرکت‌کننده در این مسابقات در اوزان 32، 35، 38، 42، 47، 53، 59، 66، 73 و 85 کیلوگرم و بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

وی یاد آور شد: با توجه به محدودیت سنی برای کشتی‌گیران نونهال شرکت‌کننده در این رقابت‌ها، تنها کشتی‌گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1377 تا دهم دی ماه سال 1379 مجاز به شرکت در این مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی رده سنی نونهالان کشور هستند.

رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز داشت: همچنین کشتی‌گیران متولد یازدهم دی ماه سال 1379 تا دهم دی ماه سال 1380 نیز که سن آن یک سال کوچک‌تر است می‌توانند با رضایت‌نامه محضری ولی و گواهی پزشکی در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور به میدان بروند.

وی در ادامه با بیان اینکه هر استان مجاز است با یک تیم کامل در مسابقات کشتی قهرمانی نونهالان شرکت کند، ابراز داشت: البته استان میزبان با دو تیم در این مسابقات حضور یافته و امتیازات آنان جداگانه محاسبه خواهد شد و تیم قم نیز با 10 کشتی گیر راهی این پیکارها شد.

ترکیب تیم اعزامی هیئت کشتی استان قم به پیکارهای رده سنی نونهالان کشور در اهواز:

وزن 32 کیلوگرم: مهدی قربانی

وزن 35 کیلوگرم: حمید سعادتی

وزن 38 کیلوگرم: جواد شوکت

وزن 42 کیلوگرم: علی‌اصغر رحیمی

وزن 47 کیلوگرم: محمدرضا شفاهی

وزن 53 کیلوگرم: ابوالفضل زینتی

وزن 59 کیلوگرم: رضا مردی

وزن 66 کیلوگرم: یعقوب عطارد

وزن 73 کیلوگرم: امیرحسین قرنلی

وزن 85 کیلوگرم سعید حق زاده