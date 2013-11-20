ترجمه دو اثر علامه ابن شهرآشوب ساروی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ترجمه آثار ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی، پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نخستین کنگره بین المللی در ساری انجام شد.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم گفت: بعد از گذشت 800 سال کتاب المناغب ابن شهرآشوب ترجمه و در این مراسم رونمایی شد.

وی رونمایی از ترجمه کتاب متشابه القرآن از دیگر آثار شهرآشوب را از دیگر برنامه ها برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تعداد مقالات ارسالی به این کنگره را 117 مقاله بیان کرد و گفت: 53 مقاله در ارزیابی ها برگزیده و در کتاب مقالات منتشر شده است.

وی توجه به آراء فقهی شهرآشوب، ساخت فیلم مستند و نامگذاری میدانی به نام این علامه را از دستاوردهای این کنگره بیان کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی اظهار داشت: همچنین مدرسه و کتابخانه ای در مازندران به نام این عالم برجسته نامگذاری می شود.