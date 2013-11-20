به گزارش خبرنگار مهر، محمد دینه ور روز چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان قزوین گفت: رشد و توسعه کشور نیازمند برنامه ریزی و تدبیر است که باید مدیران این حوزه به آن توجه جدی کنند.

وی افزود: آموزش و پرورش و معلمان بزرگترین فصل مشترک نظام و مردم است که برای پاسداشت آن باید ایده ها را به برنامه تبدیل کرد.



استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش ضروری است



دینه ور از ظرفیت های موجود در بخشهای مختلف آموزش و پرورش به عنوان راهکار پیشبرد برنامه ها نام برد و تصریح کرد: در این نهاد ظرفیت ها و استعدادهای بالنده ای وجود دارد که همکاران و معلمان مدارس و حتی دانش آموزان از قابلیت هایی است که می تواند در موفقیت برنامه ها موثر باشد.



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در حال حاضر 51 هزار کلاس چند پایه در کشور وجود دارد که 51 هزار معلم با عشق و علاقه و انگیزه خدمت به آینده سازان کشور با حضور در اقصی نقاط کشور و تحمل سختی های فراوان از جمله ایاب و ذهاب برای تعلیم دانش آموزان همت می کنند که هر کدام کار شش معلم را انجام می دهند که شایسته تقدیر است.



وی افزود: این معلمان در طول هفته 67 کتاب درسی را تدریس می کنند و با همت بلند و عزم راسخ خود پرچم تعلیم و تربیت را در دورترین نقطه مرزی به اهتزاز درآورده اند و اقدامات پرورشی را به طور بالنده حفظ کرده اند.

دینه ور گفت: تکیه اصلی ما به همین معلمان شرافتمندی است که بی توقع و متواضعانه چون دری گرانبها در خدمت دانش آموزان و فرزندان این مرز و بوم هستند و نقش خود را در علم آموزی بخوبی ایفا می کنند.



آموزش و پرورش جایگاهی ملی دارد



این مسئول یادآورشد: آموزش و پرورش شان ملی دارد و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور مهم است و اگر امروز به دنبال نهادینه کردن علم و اخلاق در جامعه هستیم باید به جایگاه علم توجه بیشتری کنیم.



وی اظهارداشت: اگر آموزش و پرورش را دریابیم و باور کنیم و فرصت های مدیریت را ارج نهیم می توانیم امیدوار باشیم که از این ظرفیت ارزشمند قادریم بهترین استفاده را ببریم و به اهداف نظام کمک کنیم.

دینه ور گفت: در ظرفیت سازی کلان کشور و تصمیم گیریها نیز ظرفیت های آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد و با برخورداری از دیگاههای معلمان و مدیران به ارتقاء جایگاه علمی کشور کمک کرد.



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در وضعیت بحرانی جهان کنونی که کشورمان نیز در دور دوم مذاکرات بدنبال احقاق حقوق خود است امیدواریم تیم مذاگره کننده بتواند با پشتوانه حمایت رهبری و مردم به نتایج در خور شان نظام اسلامی دست یابد که در این مسیر حمایت و کمک همه جانبه مردم و مسئولان ضروری است.



وی خواستار همکاری همه جانبه استانداری، فرمانداری، بخشداری، مدیران دستگاههای اجرایی، روحانیت و ائمه جمعه و جماعات در برنامه های آموزش و پرورش شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات چندین ساله جعفر حبیبی مدیرکل سابق، سالار قاسمی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان قزوین معرفی شد.