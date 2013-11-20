به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جنتی پس از معرفی نامزدهای بهترین‌های فوتبال و فوتسال آسیا در سال 2013 اظهار داشت: این افتخارات می‌تواند مصداق ضرب المثل معروف"مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد" باشد، حضور دو نام از گیتی‌پسند می‌تواند مایه افتخار اصفهان و تمام ایران باشد و این نشان می‌دهد تلاش‌های باشگاه کم کم به بار نشسته است.

وی با اشاره به مشکلات مالی که برای مجموعه گیتی پسند به وجود آمد افزود: سال سختی را سپری کردیم و مشکلاتی که برای تمام بدنه اقتصاد در سال 92 به وجود آمد، سبب شد تا گروه صنایع گیتی پسند نیز با مشکلات بزرگی روبرو شود و حتی کار را برای احداث بزرگترین مجموعه ورزشی خاورمیانه در اصفهان که قرار است با نام گیتی پسند راه‌اندازی شود، با مشکل روبرو کند، با این حال به محض برطرف شدن مشکلات و تامین منابع مالی این مجموعه بزرگ ورزشی را سریعا احداث می کنیم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: باشگاه بزرگی همچون گیتی‌پسند که می خواهد در سطح آسیا و حتی جهان حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد، باید از نظر زیرساختی روی پای خود بایستد، به همین دلیل به فکر احداث چنین مجموعه ورزشی افتاده ایم و کماکان روی آن کار می کنیم.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر این باشگاه در عرصه داخلی و جهانی افزود: اینکه تیم فوتسال این باشگاه در سال 2012 می‌تواند جزو ده تیم برتر باشگاهی فوتسال دنیا معرفی شود کار کمی نبود و این نشان می‌دهد راه را درست رفته‌ایم و می‌خواهیم با قدرت به کار خود ادامه دهیم.

جنتی با ابراز رضایت از عملکرد باشگاه در بعد فوتسال بیان داشت: امسال هم تلاش می کنیم برای سومین سال پیاپی به عنوان نماینده ایران راهی جام باشگاه های آسیا شویم و خاطره تلخ باخت به تیم چونبوری تایلند را در فینال جام باشگاه های اسیا از اذهان پاک کنیم.

وی با اشاره به عملکرد تیم فوتبال گیتی پسند نیز افزود: این تیم از هیچ لحاظ مشکلی برای نتیجه نگرفتن ندارد و می‌توانیم با مدیریت و برطرف کردن مشکلات حاشیه ای در کنار تیم، گیتی پسند را به لیگ برتر فوتبال هدایت کنیم و من به این تیم امید زیادی دارم و در صورتیکه در خانه امتیازات لازم را کسب کنیم یکی از تیم های صعود کننده خواهیم بود.

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به آکادمی باشگاه گیتی پسند در دو رشته فوتبال و فوتسال اظهار داشت: این باشگاه هم اکنون در هر دو رشته فوتبال و فوتسال در رده های 8 تا 14 سال، نوجوانان و جوانان استعدادیابی دارد و می‌خواهیم در چند سال آینده استعدادهای پرورش یافته در تیم های پایه و آکادمی خود را در تیم های بزرگسالان تزریق کنیم.

وی اشاره‌ای نیز به‌رسانه ها کرد و با قدردانی از نقدهای رسانه‌ها از گیتی‌پسند گفت: پرداختن بیش از اندازه به حواشی، به فوتبال و فوتسال ما ضربه زده و کار را از لحاظ فنی با مشکل روبرو می سازد، خواسته من از رسانه ها این است با ارائه نقدهای منصفانه خود، ما را در پیشبرد اهداف مان یاری کنند.