مسئولان استان سمنان در گذشت امام جمعه میامی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی، نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسلامي، طي پيامي درگذشت حجت الاسلام سید مرتضی موسوی امام جمعه فقيد شهرستان ميامي را تسليت گفت.

متن پيام دكتر جلالي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس بدین شرح است:

انا لله و انا اليه راجعون

مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ

درگذشت عالم رباني، حجت الاسلام و المسلمين سید مرتضی موسوی امام جمعه فقيد شهرستان ميامي كه عمر پربركت خويش را در نشر معارف اسلامي، تحكيم پايه‌هاي انقلاب اسلامي و خدمت به مردم صرف کرد، موجب تاسف و تاثر فراوان اينجانب شد.

حجت الاسلام موسوی، عارفي اخلاق مدار و روشن ضمير بود كه با روحي بزرگ و نفسي پاك در مسير هدايت مردم گام برمي‌داشت و در طول سال‌هاي حيات ايشان مردم منطقه از انديشه روشن و ايمان زلال وي بهره‌هاي فراوان برد‌ند.

اينجانب ضمن عرض تسليت اين ضايعه دردناك به مردم شريف شهرستان‌هاي ميامي، شاهرود و استان سمنان، از درگاه خداوند باري تعالي براي آن فقيد سعيد، علو درجات و رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان معزز ايشان اجري عظيم و صبري جزيل مسئلت دارم.

استاندار سمنان در پیامی در گذشت امام جمعه میامی را تسلیت گفت

در پیام تسلیت استاندار آمده است: رحلت جانسوز روحاني جليل القدر، استاد علم و اخلاق مرحوم حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد مرتضي موسوي امام جمعه فقيد ميامي از دوستاران حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) كه عمر با بركتش را در راه نشر و ترويج فرهنگ ناب اسلام، حفظ آرمانها و ارزشهاي اسلامي و خدمت بي شائبه مردم بزرگوار اين خطه صرف کرده موجب تاسف و تاسر فراوان شد.

اينجانب اين ضايعه جبران ناپذير را به پيشگاه مقدس حضرت بقيه الله الاعظم(عج)، محضر مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، علما و روحانيت معزز، مردم متدين و انقلابي استان سمنان خاصه اهالي شريف و با صفاي شهرستان ميامي و خانواده مكرم آن بزرگوار تسليت عرض کرده و از خداوند منان براي آن عالم بزرگوار علو درجات و مغفرت درجوار ارواح طيبه شهيدان دشت كربلا و براي كليه بازماندگان محترم صبر و اجر جزيل مسئلت مي کنم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز بدین مناسبت در پیامی آورده است؛

اِذَا مَاتَ العَالِمَ ثَلُمَ فِی الاِسلامِ ثُلمَهٌ لاَ یَسُدّها شَیء

" هر گاه عالمي رحلت كند، در اسلام رخنه اي ايجاد مي شود كه هيچ چيز جاي آن را پر نمي كند "

این پیام خطاب به جامعه روحانیت و بیت مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمين سید مرتضی موسوی آورده است: این عالم روشن ضمیر و بصیر، همواره در سنگر علم و تقوا، از استوانه‌های بی‌بدیل و بی‌نظیر بود و با تکیه بر اساسی‌ترین راهبرد قرآنی یعنی تقوا، در جهت تحقق کمالات روحی و معنوی مردم، بویژه جوانان شیفته اسلام و ولایت نقش اساسی داشت.

رحلت آن عالم مجاهد، مرد جهاد و تلاش را تسليت عرض کرده از خداوند منــان بـراي آن عزیز سفر کرده، رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسألت مي کنم.

فرماندار شهرستان میامی با ارسال پیامی ارتحال حضرت حجت الاسلام والمسلمین موسوی را تسلیت گفت

در این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

اذا مات العالم ثلم فی‌الاسلام ثلمه لا یسدها شیء

ارتحال عالم ملکوتی، فقیه وارسته، استاد معزز و مسلم اخلاق و امام جمعه محبوب شهرستان میامی "حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید مرتضی موسوی" که عمر پربرکت خویش را در راه تهذیب نفس، تحکیم مبانی تشیع و ترویج اخلاق و تعالیم اسلامی سپری کرد، موجب تاسف و تاثر شد.

این اطلاعیه می افزاید: این ضایعه مولمه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مد‌ظله العالی)، مراجع معظم تقلید و حوزه‌های علمیه و همه مسلمانان بویژه مردم شریف شهرستان میامی تسلیت عرض کرده، از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.

دیگر مسئولان استانی و همچنین شورای شهر، فرماندار و بخشدار مرکزی این شهر نیز ارتحال جانسوز امام جمعه فقید شهر میامی را با ارسال پیام های جداگانه ای تسلیت گفتند.

امام جمعه فقید میامی صبح روز 28 آبان ماه بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. مراسم خاکسپاری این عالم بزرگوار پنج شنبه با حضور علما، مسئولان استانی، شهرستانی و مردم ساعت 9 صبح از محل مصلی نماز جمعه در میامی برگزار می شود.

در پی درگذشت این عالم فقید در پیامی از سوی استاندار سمنان دو روز عزای عمومی در شهرستان میامی اعلام شد.