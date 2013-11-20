به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت در اطلاعیهای نحوه ثبتنام و تشرف در عمره مفرده سال 93- 92 را اعلام کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است: با استعانت از خداوند متعال و برابر برنامهریزیهای انجام شده، انشاءالله عملیات ثبتنام و اعزام معتمرین عزیز طی دو مرحله به این شرح اعلام و آغاز میشود.
مرحله اول:گروههای اعزامی از نیمه دوم ماه صفر از 1392/10/01 لغایت دهه سوم جمادیالاول تا 1393/01/07
مرحله دوم: گروههای اعزامی در دهه سوم جمادیالاول 1393/01/08 لغایت دهه سوم شعبان1393/04/06
ازاینرو پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در گروههای مرحله اول از تاریخ 1392/09/06 به ترتیب در هراستان برابر اطلاعیههایی خواهد بود که متعاقباً ازسوی هر یک از مدیریتهای حج و زیارت استان در جراید محلی و استانی اعلام و آغاز میگردد.
ضمناً جزئیات گروههای مرحله دوم، بههمراه ضوابط و شرایط ثبتنام مربوطه در بهمن ماه سال جاری برابر اطلاعیههای مربوطه اعلام خواهد شد.
الف- مشمولین ثبتنام و تشرف مرحله اول:
1-دارندگان اولویتهای 1 تا 300 بانک ملت که در ثبتنام عمومی سال 1387 شرکت کرده و کارت ثبتنامی معتبر در دست دارند.
2- آندسته از دارندگان قبوض قدیمی بانک ملی ثبتنامی تا 1386/01/05 که برابر اطلاعیهها و فراخوان سازمان نسبت به تبدیل قبوض مذکور به سپردهگذاری جدید قبلاً اقدام نموده و اینک کارت ثبتنامی جدید در دست دارند.
لازم به توضیح است که به دارندگان قبوض قدیمی بانک ملی (تا تاریخ 1386/01/05) که تاکنون برای تبدیل آن خود به کارت ثبتنامی جدید اقدام ننمودهاند تأکید میگردد از تاریخ 2/9/1392 به مدت سه ماه فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به شعب بانک ملی ایران نسبت به تبدیل قبوض خود اقدام نمایند؛ بدیهی است امکان ثبتنام در گروههای عمره قبل از تبدیل وجود نخواهد داشت.
تذکر مهم: به کلیه مشمولین تشرف در عمره جاری (بند 1 و 2) که حداقل طی دو سال اخیر برای تشرف فراخوان و مشرف نگردیدند، تأکید و توصیه جدی میگردد در سال جاری برای تشرف به گروههای اعلامی مراجعه و اقدام به ثبتنام کنند. بدیهی است درصورت عدم مراجعه سازمان برابر مندرجات پشت کارت ثبتنامی برای آنان در آینده تصمیمگیری خواهد نمود.
کلیه افراد بندهای فوق الذکر که در سالهای قبل اقدام به ثبتنام نزد کارگزاران مجاز نموده ولی به علتی مشرف نشدهاند و وجوه آنان نزد یکی از شرکتهای مجاز از طرف سازمان یا بانک بوده و بستانکار میباشند قبل از مراجعه به دفاتر خدمات زیارتی در روز ثبتنام حتماً نسبت به اخذ تأییدیه از دفاتر حج و زیارت در استان اقدام و قبض خود را در شعب بانک مربوطه پایدار نمایند.
توضیح مهم: تشرف معتمرین در هر زمان منوط به صدور به موقع روادید از سوی سفارت کشور عربستان سعودی در ایران و تأیید جداول پروازی می باشد.
ب - تاریخ پذیرش مشمولین تشرف:
1- اسامی و نشانی دفاتر زیارتی مجاز به همراه تاریخ پرواز،گروه قیمتی و هزینه آن و سایر اطلاعات لازم در هر استان توسط دفاتر حج و زیارت استان در روز دوشنبه به تاریخ 1392/09/04 و استان های تهران، البرز، قم و قزوین در روز چهارشنبه به تاریخ 1392/09/06 از طریق جراید و رسانه های محلی اعلام و تاریخ و نحوه پذیرش متقاضیان نیز برابر زمانبندی مربوط هر استان، در دفاتر زیارتی آغاز خواهد شد.
2- تا قبل از اعلام رسمی دفاتر خدمات زیارتی در جراید، هیچ یک از این دفاتر مجاز به پذیرش متقاضیان و اخذ مدارک از آنان به هیچ وجه و تحت عناوین ذخیره، لیست انتظار و ... نبوده و ثبتنام فقط در روز و ساعت اعلام شده از سوی دفتر حج و زیارت استان +ها با حضور ناظرین مربوط انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است چنانچه واجدین شرایط در مهلت مقرر(برابر اطلاعیه استانی دفاتر حج و زیارت) جهت مراجعه واجدین شرایط برای ثبتنام و تکمیل ظرفیتهای پروازی اقدام ننمایند سازمان حج و زیارت با دعوت از اولویت های بعدی نسبت به تکمیل ظرفیت گروه ها اقدام خواهند نمود.
ازاین رو از هم اکنون توصیه میگردد که متقاضیان ظرف مهلتی که تعیین می گردد به دفاتر خدمات زیارتی مجاز در سطح استان/شهرستان مربوط مراجعه و در گروه و تاریخ مورد نظرشان ثبتنام نمایند.
ج- نحوه ثبتنام و مدارک لازم:
1- تشرف معتمرین با گذرنامه عادی (با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز گروه و داشتن حداقل 2 صفحه خالی مقابل هم)خواهد بود؛ دریافت گذرنامه جدید و همچنین پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده متقاضی بوده و اخذ گذرنامه انفرادی برای سایر افراد خانواده(فرزندان دختر و پسر که درزمان پرواز 17سال تمام داشته باشند) الزامی است.
2-متقاضی با مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات زیارتی امکان انتخاب گروه و تاریخ پرواز مورد نظر خود را دارد ازاین رو توصیه میگردد افراد واجد شرایط با مراجعه به نزدیکترین دفتر زیارتی (محل سکونت یا کار) نسبت به انتخاب گروه و رزرو جا در ظرفیت خالی گروهها اقدام نماید.
هنگام مراجعه اولیه به کارگزار مبداء (رزرو کننده) اصل کارت ثبتنامی بانکی دارای اولویت به همراه کارت یا شماره ملی و سایر مدارکی که در اطلاعیه های استانی ذکر میگردد را جهت خود و همراهان درجه اول (همسر-فرزند-پدر- مادر- برادر- خواهر) ارائه نموده و برگه ذخیره جا را دریافت نمایید.
لازم است متقاضیان مندرجات برگه رزرواسیون (ذخیره جا) را بهدقت مطالعه نموده و طبق مفاد مطالب ذکر شده ادامه فرآیند را بهموقع دنبال نمایند.
توضیح مهم: برای متقاضیانی که اقدام به ثبتنام در پروازهای یک ماه نخست عملیات می نمایند ارائه اصل گذرنامه دارای اعتبار الزامی بوده و در اسرع وقت میبایست مراحل بعدی ثبتنام را دنبال و ثبتنام خود را قطعی نمایند.
3- با توجه به اینکه ظرفیت هر گروه تعیین و قابلیت افزایش ندارد، لذا هنگام مراجعه به دفتر زیارتی به نحوی اقدام شود که جهت خود و همراهان و سایر افرادی که تمایل دارند باهم مشرف شوند و اولویت تشرف نیز دارند ثبتنام و رزرو جا انجام دهند زیرا پس از تکمیل ظرفیت گروه، افزایش ظرفیت مقدور نمیباشد از این رو هنگام ثبتنام اولیه (رزرو) دقت لازم را مبذول نموده و مندرجات برگه رزرو جا را مطالعه فرمایند.
4- خروج از کشور مشمولین وظیفه عمومی و پرسنل نیروهای مسلح تابع مقررات مربوطه خواهد بود از اینرو ثبتنام آنان در پروازهای نخستین ماه از اعزام منوط به هماهنگی لازم و ارائه گذرنامه معتبر و یا دارای اجازه خروج از کشور خواهد بود.
تذکرات مهم
1- امکان انجام ثبتنام اولیه و رزرو جا در کلیه دفاتر زیارتی مجاز سطح استان که در جراید محلی از سوی دفاتر حج و زیارت منتشر می شود وجود دارد لیکن قطعی نمودن ثبتنام منوط به مراجعه بموقع به کارگزار مقصد در مهلت تعیین شده خواهد بود (برابر مفاد برگه رزرو جا)
2- هزینه های سفر مشمولین تشرف که بخش اصلی آن شامل هزینه ارزی و ریالی سفر و بلیت هواپیمایی و بخش دیگری از آن که شامل هزینه جلسات آموزشی، هزینه های اداری کارگزاران، مدیر و معاون راهنما می باشد طی قبض ما بهالتفاوت توسط متقاضی در بانک عامل قابل واریز خواهد بود که بر اساس ظرفیت هر گروه/ ایستگاه پروازی/ مقصد/ گروه قیمتی تعیین گردیده است که میبایست برابر قیمت های مصوب دفتر حج و زیارت این جدول در محل ثبتنام کارگزار نصب و و قابل رؤیت باشد.
3- کارگزار زیارتی مجاز به دریافت هیچ گونه وجه نقدی تحت هر عنوانی بابت ثبتنام نمیباشد.
تذکر: برخی از گروه ها جهت تهیه و تأمین ساک یک شکل(در اندازههای استاندارد شرکت های هوایی)، البسه و لوازم احرام و طواف و همچنین حمل و نقل از محل سکونت به فرودگاه در داخل کشور و بالعکس بصورت یکجا اقدام مینمایند که در این صورت می باید در جلسات اول نسبت به انتخاب سه نفر نماینده از بین زائرین اقدام و با نظارت آنان هزینه های خرید وسایل مذکور و حمل و نقل محاسبه و دریافت گردد.
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