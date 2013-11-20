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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

زارع به مهر خبر داد:

قم هوایی بارانی را پیش رو دارد/ تداوم بارش ها تا جمعه

قم هوایی بارانی را پیش رو دارد/ تداوم بارش ها تا جمعه

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم از بارش باران در این استان طی روز های آینده خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوا ابری همراه با بارش باران گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: در روز چهارشنبه سمت باد جنوب شرقی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دمای امروز 10 درجه و حداکثر دما نیز 11 درجه می باشد.

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در روز پنجشنبه هوا ابری همراه با بارش باران و وزش باد است.

وی ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد جنوب شرقی، سرعت باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه و حداقل دما 6 درجه و حداکثر دما نیز هشت درجه است.

زارع بیان کرد: در روز جمعه هوا ابری در برخی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد است و سمت باد جنوب غربی و سرعت وزش باد بین هفت تا 12 متر بر ثانیه است.

وی ادامه داد: حداقل دمای روز جمعه چهار درجه و حداکثر دما نیز هفت درجه خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه بارندگی تا پایان هفته در قم ادامه دارد افزود: در روز پنجشنبه بارش برف در ارتفاعات استان قم ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2178958

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