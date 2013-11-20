قم هوایی بارانی را پیش رو دارد/ تداوم بارش ها تا جمعه

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوا ابری همراه با بارش باران گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.



وی ادامه داد: در روز چهارشنبه سمت باد جنوب شرقی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دمای امروز 10 درجه و حداکثر دما نیز 11 درجه می باشد.



مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در روز پنجشنبه هوا ابری همراه با بارش باران و وزش باد است.



وی ادامه داد: در روز پنجشنبه سمت باد جنوب شرقی، سرعت باد بین هشت تا 13 متر بر ثانیه و حداقل دما 6 درجه و حداکثر دما نیز هشت درجه است.



زارع بیان کرد: در روز جمعه هوا ابری در برخی ساعات همراه با بارش باران و وزش باد است و سمت باد جنوب غربی و سرعت وزش باد بین هفت تا 12 متر بر ثانیه است.



وی ادامه داد: حداقل دمای روز جمعه چهار درجه و حداکثر دما نیز هفت درجه خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه بارندگی تا پایان هفته در قم ادامه دارد افزود: در روز پنجشنبه بارش برف در ارتفاعات استان قم ادامه خواهد داشت.