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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

خورشيدي در گفتگو با مهر خبر داد:

اعزام دو و ميداني كاران همداني به مسابقات قهرماني صحرانوردي کشور

اعزام دو و ميداني كاران همداني به مسابقات قهرماني صحرانوردي کشور

همدان – خبرگزاري مهر: رئيس هيئت دو وميداني استان همدان گفت: نوجوانان پسر دو و ميداني كار همداني براي شركت در مسابقات دو صحرانوردي به مسابقات قهرماني كشور اعزام مي شوند.

مرتضي خورشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات نوجوانان قهرماني كشور با حضور شركت كنندگانی از استان هاي مختلف برگزار مي شود.

رئيس هيئت دو و ميداني استان همدان با بیان اینکه اين دوره از مسابقات قهرماني كشور نوجوانان به ميزباني قزوين برگزار مي شود، بيان داشت: استان همدان داراي ورزشكاران خوبي در بخش بانوان و آقايان در رشته دو و ميداني است كه همواره در مسابقات مختلف مدال هاي خوش رنگي را براي استان همدان كسب كرده اند.

خورشيدي اضافه كرد: در اين دوره از مسابقات قهرماني صحرانوردي كشور در بخش نوجوانان، چهار نفز از دو و ميداني كاران همداني اعزام مي شوند.

رئيس هيئت دو و ميداني استان همدان عنوان داشت: ايمان طالبي، حامد زهدي غلامي، مصطفي ذوالفقاري و سجاد خداياري در اين دوره از مسابقات شركت مي كنند و اميد است كه رتبه هاي خوبي را در مسابقات قهرماني كشور صحرانوردي كسب كنند.

وي گفت: اين دوره از مسابقات قهرماني كشور نوجوانان روز جمعه، يكم آذرماه به ميزباني قزوين برگزار مي شود.

کد مطلب 2178964

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