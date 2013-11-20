اعزام دو و ميداني كاران همداني به مسابقات قهرماني صحرانوردي کشور

مرتضي خورشيدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات نوجوانان قهرماني كشور با حضور شركت كنندگانی از استان هاي مختلف برگزار مي شود.

رئيس هيئت دو و ميداني استان همدان با بیان اینکه اين دوره از مسابقات قهرماني كشور نوجوانان به ميزباني قزوين برگزار مي شود، بيان داشت: استان همدان داراي ورزشكاران خوبي در بخش بانوان و آقايان در رشته دو و ميداني است كه همواره در مسابقات مختلف مدال هاي خوش رنگي را براي استان همدان كسب كرده اند.

خورشيدي اضافه كرد: در اين دوره از مسابقات قهرماني صحرانوردي كشور در بخش نوجوانان، چهار نفز از دو و ميداني كاران همداني اعزام مي شوند.

رئيس هيئت دو و ميداني استان همدان عنوان داشت: ايمان طالبي، حامد زهدي غلامي، مصطفي ذوالفقاري و سجاد خداياري در اين دوره از مسابقات شركت مي كنند و اميد است كه رتبه هاي خوبي را در مسابقات قهرماني كشور صحرانوردي كسب كنند.

وي گفت: اين دوره از مسابقات قهرماني كشور نوجوانان روز جمعه، يكم آذرماه به ميزباني قزوين برگزار مي شود.