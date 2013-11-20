زندانی شدن معترض بلاروسی به خاطر انتقاد از رئیس جمهور/ لوکاشنکو به آذربایجان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس گزارش داد یک معترض به خاطر پوشیدن تی شرتی که روی آن "بلاروس بدون لوکاشنکو" و پشت آن "بلاروس دیکتاتور نمی خواهد" نوشته شده بود، پنج روز زندانی و امروز چهارشنبه از زندان آزاد شد.

بر اساس این گزارش "لئونید اسموچ" 53 ساله پس از آزادی به آسوشیتد پرس گفت سلولش در دو روز از پنج روز بازداشتش به سیستم های گرمایشی و نور مجهز نبود و اجازه هواخوری نیز به وی داده نشد.

خبر دیگر اینکه الکساندر لوکاشنکو رئیس‌ جمهوری بلاروس امروز چهارشنبه علاوه بر شرکت در مراسم گشایش ساختمان جدید سفارت در باکو با الهام علی‌ اف همتای آذربایجانی درباره روابط دوجانبه به خصوص روابط اقتصادی گفتگو می کند.