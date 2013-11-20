یدالله یامولا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از برگزاری و مشخص شدن تیم قهرمان رقابت‌های لیگ رده سنی نوجوانان باشگاه‌های فوتبال قم از جمعه این هفته یعنی اول آذر ماه دوره جدید رقابت های لیگ های فوتسال باشگاه های قم نیز آغاز و با 13 مدعی به انجام می رسد.

وی بیان داشت: برگزاری منظم مسابقات لیگ در سطح استان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته فوتسال است و همین امر موجب شده در سال های اخیر استعدادهای بسیار خوبی در فوتسال شناسایی شده و در تیم های مختلف باشگاهی قم خود را به سطح اول فوتسال کشور نیز معرفی کنند.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم ابراز کرد: خوشبختانه باشگاه‌های متعددی با برخورداری از مدیران و مربیان دلسوز و با دانش در فوتسال فعال هستند و همین امر موجب شده تا تیم های قمی برای حضور در لیگ های کشور نیازی به بازیکنان غیر بومی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه امسال پیش بینی ما بهتر شدن سطح کیفی رقابت های لیگ های فوتسال باشگاه های قم است، بیان داشت: با پایان ثبت نام از تیم های مایل به شرکت در لیگ رده سنی جوانان فوتسال باشگاه های قم در نهایت قرار شد این مسابقات با حضور 13 تیم از اول آذر ماه آغاز شود.

یامولا اضافه کرد: برگزاری رقابت‌های لیگ فرصت بسیار خوبی برای شناسایی استعدادهای فوتسال قم است و از سوی دیگر ما می توانیم از این طریق صادر کننده بهترین فوتسالیست ها حتی به تیم های دیگر استان ها نیز باشیم و همچنان قطب اصلی فوتسال کشور شناخته شویم.

وی عنوان داشت: برگزاری مسابقات لیگ فوتسال در سطح استان این امکان را به وجود می‌آورد که استعدادهای نهفته فوتبال قم توسط مربیان و کارشناسان شناسایی شده و در آینده در میادین و تیم‌های مختلف به عنوان سرمایه‌های فوتسال قم بدرخشند.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم افزود: امسال نیز مسابقات لیگ استانی در رده سنی بزرگسالان در قالب دسته‌های اول و دوم برگزار می شود و امیدواریم لیگ پویا و خوبی را تجربه کنیم و در نهایت بتوانیم برای تیم لیگ برتری ماهان تندیس قم پشتوانه سازی کنیم.

وی یاد آور شد: در فصل جدید مسابقات لیگ فوتسال باشگاه‌های رده سنی جوانان قم 13 تیم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در پایان تیم قهرمان به عنوان نماینده فوتسال استان قم به مسابقات قهرمانی جوانان باشگاه های کشور معرفی می شود.

برنامه هفته نخست بازی های لیگ فوتسال جوانان قم در روز جمعه اول آذرماه در سالن شهید حیدریان:

شهید رئیس کرمی - المپیاد (ساعت 12)

آرش - پویا

هلال مهر - پارسا

شهرداری دستجرد - میعاد

تائو - صدراسیستم

ماهان تندیس - ارم کیش

