همه بازیگران "من سعید هستم" نقش اول هستند/ کیانوش عیاری مشاور شد

حسین مهکام فیلمنامه‌نویس که اولین اثر سینمایی خود را جلوی دوربین می‌برد درباره فیلم "من سعید هستم" به خبرنگار مهر گفت: هرچند "من سعید هستم" اولین کار بلند سینمایی است که من کارگردانی آن را برعهده دارم اما تا امروز هر فیلمنامه‌ای که نوشته‌ام به نحوی در گروه کارگردانی آن حضور داشته‌ام.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای ورود به سینما سودای کارگردانی را در سر داشته است، ادامه داد: از ابتدا معتقد بودم که باید زمانی در عرصه کارگردانی وارد شوم که بتوانم از پس آن برآیم همچنین به دنبال فیلمنامه‌ای بودم که بتواند تمام دغدغه‌های من در مسائل مختلف اجتماعی را به تصویر کشد.

نویسنده فیلمنامه فیلم سینمایی "هیچ" توضیح داد: تمام این سال‌ها تلاش کردم تا در داستان‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی به رتبه‌ای برسم تا فیلمنامه مورد نظر خود را بنویسم و آن را کارگردانی کنم. "من سعید هستم" فیلمنامه‌ای است که داستان خوبی دارد و دوست دارم آن را کارگردانی کنم.

مهکام گفت: "من سعید هستم" داستانی اجتماعی دارد و مقوله روانکاوی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم از نظر تعداد شخصیت‌ها نه خیلی خلوت است و نه خیلی شلوغ و همه شخصیت‌های این فیلم سینمایی بسیار مهم‌اند و هرکدام به تنهایی نقش اول را ایفا می‌کنند و این به آن معنا است که این فیلم سینمایی به دلیل اهمیت شخصیت‌های داستان، نقش اول ندارد.

نویسنده فیلم سینمایی "آدم" بیان کرد: با تعدادی از بازیگران مورد نظر خود مذاکره کرده‌ اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم، اما تا هفته آینده گروه بازیگران مورد نظر قطعی خواهد شد.

مهکام در پایان گفت: با توجه به اینکه پیش‌تولید این فیلم سینمایی کمی طول خواهد کشید، برنامه‌ریزی ما برای آغاز فیلمبرداری اوایل زمستان و همزمان با آغاز فصل سرما است.

پیش از این حضور مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری، سعید ملکان طراح گریم، محمدعلی کیانی مجری طرح، محمود محمد طائمه مدیر تولید و علی ملاقلی‌پور به عنوان مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان، مقصود جباری تهیه‌کننده و محمد علی کیانی به عنوان مجری طرح قطعی شده است. همچنین کیانوش عیاری کارگردان و نویسنده پیشکسوت سینما نیز در مقام مشاور کارگردان با پروژه همکاری دارد.