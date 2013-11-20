آغاز طرح ملی حجاب ریحانه النبی در چهار شهر کشور/مشارکت 25 هزار نفر در طرح

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول طرح ملی ریحانه النبی کشور پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز طرح حجاب ریحانه النبی در ارومیه با بیان اینکه این طرح امروز همزمان با شهر ارومیه در شهرهای کاشان، شاهین شهر و تهران نیز آغاز شد اظهارداشت: تا شروع آذرماه تمام شهرهای تحت پوشش طرح شامل اصفهان، ساری و قم نیز اجرای این طرح در سال جاری را شروع می کنند.

حجت الاسلام میریحیی میرفتحی زاده با اشاره به اینکه هم اکنون دانش آموزان 85 مدرسه در شهرهای یاد شده به تعداد 25 هزار نفر به صورت اختیاری در این طرح مشارکت دارند افزود: مرکز حجاب ریحانه النبی (س) از سال 1384 توسط جمعی از محققان و مبلغان حوزه های علمیه قم و شهرستان ها، فعالیت خود را در زمینه گسترش فرهنگ حجاب آغاز کرده است.

وی تدریس چهره به چهره، تربیت محوری، کارگاه های حجاب برای مادران، راهپیمایی در 9 شهر و جشن حافظان حجاب را از جمله اقدامات محوری این مرکز در توسعه فرهنگ حجاب در جامعه عنوان کرد.

میرفتحی زاده با گلایه از کمبوداعتبار و نیز عدم همکاری مسئولان استانی برای اجرای طرح مذکور عنوان کرد: موسسه ریحانه النبی به علت کمبود اعتبارات و عدم حمایت های مسوولان استانی مجبور به کاهش تعداد مدارس تحت پوشش شده است.

مسئول طرح ملی ریحانه النبی کشور یاد آور شد: این مرکز با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر رفع مظلومیت فرهنگی، تصمیم گرفت تا به اندازه توان علمی و مالی خویش، برنامه ای برای گسترش فرهنگ حجاب پایه ریزی کند تا قابلیت اجرایی و تربیتی داشته باشد.

مسئول طرح ملی ریحانه النبی در ارومیه نیز در این گفت: اجرای طرح ملی حجاب ریحانه النبی در سال تحصیلی با شرکت یک هزار و 500 دانش آموز و در 10 مدرسه ناحیه یک ارومیه اجرا می شود.

حجت آقایارلو ادامه داد: اجرای برنامه هایی چون حافظان و حامیان حجاب، برگزاری صبحگاه حجاب، تابلوی حجاب، برگزاری انواع مسابقات و ارائه و تدریس کتاب مروارید بهشتی و راهپیمایی حافظان حجاب از جمله کارهایی است که این مرکز در طول سال در مدارس انجام می دهد.

وی افزود: طرح ریحانه النبی به منظور ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حجاب در بین دختران و خانواده های آنها از سال تحصیلی 88-87 در ارومیه آغاز شده که متاسفانه به علت عدم حمایت مسؤولان استان آمار دانش آموزان و مدارس تحت پوشش این طرح رشد قابل توجهی نداشته است.