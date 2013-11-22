اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از تشکیل جلسه فراکسیون مجلس اولی ها با حضور 70 نفر از اعضا خبر داد و گفت: در این جلسه دغدغه های نمایندگان در خصوص نقش آفرینی بیشتر نمایندگانی که دور اولی است که به مجلس راه یافته اند بررسی شد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نهایتاً مقرر شد که از ظرفیت فنی و دانش نمایندگان تازه وارد برای افزایش کارآمدی مجلس استفاده شود.
وی بیان کرد: نمایندگان از اینکه فضایی ایجاد شود تا بدون محدودیت سیاسی بتوانند دیدگاه های تخصصی خود را دنبال کنند خوشحال بودند.
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