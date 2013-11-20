ترویج فرهنگ کتابخوانی به مشارکت همگانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از کتابخانه ولایت که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت‏، افزود: سرانه کتابخوانی در شهرستان باید به حد استاندارد برسد و همچنین کتابهای موجود در کتابخانه ها نیز باید پالایش و کتاب های متناسب با نیاز مردم افزایش پیدا کند.



وی افزود: فرهنگ مطالعه از فرهنگ های ارزشمندی است که در تمامی زمینه ها کاربرد داشته و تبیین این مهم می تواند باعث رشد و اعتلای جامعه در تمامی عرصه ها شود.



فرماندار قرچک از هفته کتاب و کتابخوانی به عنوان فرصتی مناسب برای انس با کتاب یاد کرد و بیان داشت: کتابخوانی از بهترین اموری است که در اوقات فراغت می توان نسبت به آن ممارست داشت و به وسیله آن می توان به لحاظ روحی و معنوی خود را تقویت کرد.



وی با تاکید بر عضویت اقشار مختلف در کتابخانه ها افزود: از مدیران ادارات نیز می خواهیم به عضویت کتابخانه ها درآیند و در این امر پیشقدم شده و عامه مردم را نسبت به ای کار ترغیب کنند.



این مسئول همچنین از زحمات آمنه بیات رئیس اداره امور کتابخانه های عمومی شهرستان قرچک تقدیر کرد.



گفتنی است 10 هزار نسخه کتاب در هفت هزار و 596 عنوان در کتابخانه های شهرستان قرچک وجود دارد.



همچنین در این کتابخانه ها 778 تن عضو بوده که از این تعداد 346 زن و 432 مرد هستند.