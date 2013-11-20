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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۳۷

یک منبع آگاه:

تدابیر امنیتی ژنو در پی انفجار دیروز لبنان و تجربه قبلی سفر وزیران خارجه 1+5 است

تدابیر امنیتی ژنو در پی انفجار دیروز لبنان و تجربه قبلی سفر وزیران خارجه 1+5 است

یک منبع آگاه گفت: اعضای 1+5 ساعت 13 به وقت ژنو با کاترین اشتون جلسه دارند و سپس خانم اشتون ساعت 14:30 به وقت محلی با آقای ظریف ناهار کاری خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده هسته ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکنون اعضای تیم ایرانی در جلسات داخلی هستند و تا ظهر چیزی درباره دستور کار نشست مشخص نخواهد شد، بیان کرد: همه اعضای 1+5 هنوز به ژنو نرسیده اند و تا ظهر خواهند رسید.

منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‎کننده هسته‌ای ادامه داد: اعضای 1+5 ساعت 13 به وقت ژنو با کاترین اشتون جلسه دارند و سپس خانم اشتون با آقای ظریف ساعت 14:30 ناهار کاری خواهند داشت.

وی درباره تدابیر شدید امنیتی در ژنو و احتمال حضور وزرای خارجه خاطر نشان کرد: تدابیر امنیتی از سوی دولت میزبان با توجه به تجربه دفعه قبل پیش بینی شده است و آنها همه جور حالتی را در نظر می گیرند.

این منبع آگاه افزود: انفجار تروریستی صورت گرفته در لبنان نیز ممکن است در اعمال این تدابیر امنیتی موثر بوده باشد و دولت میزبان نسبت به این موضوع نگرانی بیشتری پیدا کرده باشد.

کد مطلب 2179026

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