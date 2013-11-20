9 دي روز ميثاق با ولايت است / برخي حماسه 9 دي را كمرنگ جلوه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان همدان كه وظيفه ساماندهي و برگزاري بسياري از مراسم‌ ملي و مذهبی را در همدان به عهده دارد، پيش از ظهر چهارشنبه تشكيل شد تا علاوه بر آسيب شناسي برگزاري تجمع 13 آبان به تدوين راهكارهايي براي برگزاري هر چه بهتر حماسه نهم دي در همدان بپردازد.

اما اين جلسه تبديل به عرصه انتقاد از عملكرد صداوسيماي مركز همدان در پوشش مراسم‌شد و فاضليان رئيس اين شورا با انتقاد از صدا و سیما براي بي اهميت خطاب كردن اين جلسه در پوشش آن، موجب شد نماينده اين سازمان از عملکرد اين نهاد عذر خواهي كرده و به دفاع از عملكرد آن در ايام محرم بپردازد.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان همدان در اين شورا با اشاره به اينكه صدا و سیما مركز همدان گرچه در دهه اول محرم تبديل به حسينيه شده بود اما پخش برنامه هاي نامناسب در شب شهادت كاردار فرهنگي ايران در لبنان آن را زير سئوال برد، گفت: واحد مركزي خبر صدا و سیمای همدان اعلام كرده به علت زود تشكيل شدن جلسه بررسي برگزاري گراميداشت مراسم 9دي براي پوشش خبري جلسه حضور نمی یابند، اما این ديدگاه نادرستي است كه بايد حتما يك هفته قبل از برنامه‌ها جلسه گذاشته شود.

حجت الاسلام سيد حسن فاضليان با انتقاد از عدم حضور برخي دستگاه هاي اجرايي در اين جلسه، گفت: شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي دستگاه هاي ناهماهنگ را هماهنگ خواهد كرد و در حالي كه 21 نهاد براي حضور در جلسه دعوت شده‌اند شاهد حضور تنها 11 دستگاه اجرايي هستيم.

فاضليان افزود: حضور مدوام يك وظيفه است و می‌تواند مشكلات استان را حل كند و باید ارگان هايي كه در جلسه بزرگداشت 9 دي ماه حضور نيافتند در اين خصوص توضيح كتبي ارائه دهند.

9 دي روز ميثاق با ولايت است

وي با اشاره به اينكه در روز 9 دي ماه سال جاري تجمع عظیمی در همدان برگزار خواهد شد، افزود: 9 دي روز ميثاق با ولايت است و دانشجويان، انديشمندان و علاقمندان به نظام اسلامي ايران بايد حضور پر رنگ تري در اين مراسم داشته باشند.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي همدان با اشاره به حادثه تروريستي ديروز در بيروت و کشته شدن رايزن فرهنگي ايران، ادامه داد: اين حادثه ثابت كرد كه واقعه عاشورا و رهراون آن در طول تاريخ جاري و ساری است و راه آن خاموشي ندارد.

فاصليان با تاكيد بر تقارن 13 آبان ماه سال جاری با روز اول محرم و 9 دي ماه سال جاری با شب 28 صفر، عنوان كرد: مردم با حضور پر شور خود در 9 دي ماه 88 با ولايت تجديد بيعت كردند و حماسه شور انگيزي را به پا داشتند از اين رو بايد محوريت برنامه هاي سال جاری بصيرت افزايي به شيوه تبييني باشد.

وي اذعان داشت: عظمت حضور مردم در روز بزرگداشت تسخير لانه جاسوسی آمريكا در 13 آبان به حدي بود كه دوستان و دشمنان ايران اسلامي را وادار كرد تفاوت اين مراسم در سال جاری را به نسبت گذشته تاييد كنند و اين حضور نشان از ارتباط خوب مردم با ولايت در ايران است.

سخنگوی صدا و سیمای مركز همدان نيز با اشتباه خواندن عدم حضور همكاران خود براي پوشش خبري اين جلسه از رئيس اين شورا براي اين كوتاهي عذر خواهي كرد و به دفاع از عملكرد اين نهاد در پوشش و پخش برنامه هاي دهه اول محرم سال جاري پرداخت.

صدا و سیمای همدان در دهه اول محرم تبديل به حسينيه شده بود

رضا قاسم پور با اشاره به اينكه به اذعان برخي از دست اندر کاران رسانه صدا و سیمای همدان در دهه اول محرم تبديل به حسينيه شده بود، گفت: در روزهاي اخير شاهد هستيم در برخي رسانه هاي استان سخن از كم كاري اين مركز در پوشش و پخش برنامه هاي محرم به زبان می‌آید كه اين كم لطفي است.

وي اذعان داشت: يك سري از مشكلات مربوط به فرهنگ استان است و به هيئت هاي مذهبي استان بر می‌گردد كه نتوانسته‌اند به صورت يكسان برنامه اجرا كنند.

وقتي رويدادي در استان اتفاق نمی‌افتد،نمی‌توانیم آن را پوشش دهيم

وی با اشاره به پخش پرشور عزاداري ملایری‌ها در روز هاي محرم از شبكه همدان، افزود: وقتي رويدادي در استان اتفاق نمی‌افتد،نمی‌توانیم آن را پوشش دهيم و براي اتفاق افتادن برگزاري هماهنگ عزادراي ها با مسئولين هیئت ها چندين جلسه برگزار كرديم اما اين امر ميسر نشد و اگر برنامه اي در استان برگزار شد در محرم همه آن را پوشش داديم.

معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي استان همدان نيز در اين شورا گفت: حماسه 9 دي 88 منشا عاشورايي داشت و بايد از آن به عنوان انقلاب سوم در ايران ياد كرد.

عليمراد كياني با اشاره به اينكه در زمان وقوع فتنه 88 شاهد فضايي غبار آلود بوديم كه برخي از درون نظام به ستون دشمن پيوسته بودند، عنوان كرد: مكتب عاشورا بر خنثي سازي فتنه 88 موثر بود و باید بيش از پيش به اين موضوع توجه و زنده نگاه داشته شود.

برخي سعي دارند حماسه 9 دي را كمرنگ جلوه دهند

وي اذعان داشت: امروز برخي از همان فتنه گران سال 88 سعي دارند حماسه 9 دي را كم رنگ جلوه دهند.

دبير شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي همدان نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه مردم همدان در حماسه 9 دي از فرهنگ عاشورا دفاع كردند، گفت: مردم شهر همدان از جمله اولين شهر هايي در كشور بودند كه قبل از 9 دي ماه اقدام به محكوميت حوادث عاشورايي آن سال كردند و بايد نقش آنها بيش از پيش برجسته شود چرا كه اسناد آن نيز وجود دارد.

محمد جواد بيات اذعان داشت: افتخاري است كه حماسه 9 دي ماه از همدان در كشور كليد خورده است و رهبري نيز بارها پس از فتنه 88 به لزوم هوشياري مردم تاكيد داشتند و بايد همواره پيرو ولايت بود.

وي با تاكيد بر اینکه مراسم بزرگداشت 13 آبان در سال جاري بهتر از سال هاي گذشته در همدان برگزار شد، اظهار داشت: چرا كه قشرهاي مختلفي در آن حضور يافتند.

مردم در 13 آبان به تكليف خود جامه عمل پوشيد

دبير شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي همدان با تاكيد بر اینکه مردم در 13 آبان به تكليف خود جامه عمل پوشيدند، اذعان داشت: در حالي كه پيش بيني می‌شد در 40 نقطه از استان مراسم گراميداشت 13 آبان برگزار شود بيش از اين تعداد برگزار شد و 500 برنامه نيز در استان برگزار شد.

در پايان نيز مقرر شد دستگاه هاي اجرايي برنامه هاي خود را براي هر چه بهتر برگزار شدن بزرگداشت 9 دي ماه در سال جاري در جلسه بعدی شورا ارائه دهند.