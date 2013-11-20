۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

جوادپور:

ساماندهی رودخانه خالکایی ماسال به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

ماسال – خبرگزاری مهر: فرماندار ماسال گفت: ساماندهی رودخانه خالکایی این شهرستان به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جوادپور ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی دو رودخانه خالکایی و مرغک ماسال افزود: در صورت عدم ساماندهی این دو رودخانه در اثر بارش باران و سیلاب خسارت زیادی به منطقه وارد خواهد شد.

وی اظهارداشت: سال گذشته با طغیان این رودخانه ها و بروز سیلاب بیشتر از دو میلیارد تومان خسارت در ماسال بر جای ماند.

فرماندار ماسال گفت: در هر سیلابی که در شهرستان ماسال رخ داده است این دو رودخانه خالکایی و مرغک مسیر سیل  شدند.

وی افزود: همه ساله با طغیان این رودخانه ها آب نماها، سردهنه ها آب کشاورزی، پل ها و دیگر ابنیه ها  تخریب و خسارت‌ های قابل توجهی به منطقه تحمیل می شود.

جوادپور اظهارداشت: برای رفع این مشکل با هماهنگی و نظارت مدیریت بحران استان گیلان ساماندهی این دو رودخانه در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

وی همچنین به ساماندهی رودخانه خالکایی ماسال اشاره کرد و اذعان داشت:  خوشبختانه نگاه مدیریت حوادث استان به این موضوع بعنوان یک نقطه آغاز در گیلان معطوف شده است.

فرماندار ماسال تصریح کرد: اکنون با کارفرمایی شهرداری ماسال و با انتخاب پیمانکار و  با نظارت فنی آب منطقه‌ای استان فاز نخست این طرح آغاز شده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد دیواره حفاظتی این پروژه به مرحله انتهایی نزدیک می‌شود، عنوان کرد:  هزینه پروژه مزبور دو میلیارد تومان برآورد و یک چهارم کار نیز انجام شده است.

جوادپور گفت: این پروژه  با هدف کشاورزی و گردشگری در حال انجام است که امیدواریم با سرعت بیشتری به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه دو آب نمای آب منطقه‌ای گیلان در معرض تخریب قرار دارد، افزود: این دو سازه در ماسال با  600 میلیون تومان ساماندهی می شوند.

فرماندار ماسال با اعلام اینکه بخشی از کارها منتظر ابلاغ اعتبار بوده و تاخیر داشته است، یادآورشد: با هماهنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان اعتبارات براساس تشخیص فنی و اولویت ‌های توزیع می ‌شود.

