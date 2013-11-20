همکاری ایران در تأسیس بورس اسلامی اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، مرزوقی علی امروز در حاشیه بازدید از تالار بورس اوراق بهادار تهران در جمع خبرنگاران گفت: اندونزی به عنوان پر جمعیت ترین کشور مسلمان، قصد دارد بورس اسلامی را در این کشور راه اندازی کند.

رییس مجلس اندونزی به پیشرفت های بازار سرمایه ایران در سال های اخیر با وجود محدودیت های بین المللی اشاره کرد و اظهار داشت: به طور حتم از تجربیات ایران در راه اندازی بازار سرمایه اسلامی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم بورس اسلامی را در اندونزی تاسیس کنیم.

مرزوقی علی خواستار توسعه همکاری های بازار سرمایه ایران و اندونزی شد و گفت: ایران با تشکیل کمیته فقهی، گام های خوبی را در جهت راه اندازی ابزارها و نهادهای مالی اسلامی بر داشته است که امیدواریم سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، تجربیات خود را در اختیار اندونزی بگذارد.

وی پیشنهاد کرد تعدادی از کارشناسان مقام ناظر بازار سرمایه اندونزی برای کسب تجربیات بازار سرمایه ایران راهی تهران شوند تا مطالعات و تحقیقات لازم برای راه اندازی بورس اسلامی در اندونزی فراهم شود.

ایران الگویی مناسب برای اندونزی در توسعه فرهنگ سهامداری

رئیس مجلس اندونزی همچنین به حضور نزدیک به 7 میلیون سهامدار در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود 10 درصد مردم ایران در بازار سرمایه این کشور حضور دارند که این امر بیانگر اعتماد بالای سرمایه گذاران به بورس ایران است.

مرزوقی علی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد برنامه های آموزشی و فرهنگ سهامداری در سال های اخیر در ایران باعث شده است تا تعداد سهامداران این کشور افزایش چشمگیری یابد و به طور حتم اندونزی از الگوی سهامداری ایران برای جذب سرمایه گذار استفاده خواهد کرد.

مرزوقی علی، رییس مجلس اندونزی پیش از ظهر امروز با استقبال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت بورس، مدیرعامل بورس انرژی و مدیرعامل فرابورس ایران وارد تالار بورس اوراق بهادار کشور شد.

وی به همراه تیم همراه خود از بورس های کشور بازدید و با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفتگو کرد.

رئیس مجلس اندونزی در حاشیه بازدید از بورس تهران با ساختار و نحوه معاملات در بازار سرمایه ایران آشنا شد.

در این بازدید که تعداد 15 نفر از مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور اندونزی حضور داشتند، از بازدهی بیش از 100 درصدی بورس تهران اظهار شگفتی کردند و خواستار حضور سرمایه گذاران اندونزی در بورس تهران شدند.