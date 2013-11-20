نمایش خیابانی" آدم ، آدم است " در نمایشگاه کتاب گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پور جعفری ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این نمایش خیابانی به نویسندگی پرستو آزاد و به کارگردانی سجاد عزیز پور از 29 آبان ماه در نمایشگاه کتاب گیلان اجرا می شود.

وی اظهارداشت: حوزه هنری گیلان در نمایشگاه کتاب که در 28 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رشت برگزار می شود نمایش خیابانی " آدم ، آدم است " به نویسندگی پرستو آزاد و به کارگردانی سجاد عزیز پور را به مدت پنج روز از 29 آبان در نمایشگاه کتاب اجرا خواهد شد.

محمد پور جعفری گفت: در این نمایش خیابانی هنرمندانی همچون شهرام محمدی، هادی آذرنگ، رضا صالحی، سجاد عزیز پور، بیژن بیگناه، ایوب اکبری و رسول علیجانی به ایفای نقش می پردازند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان ادامه داد: اجرا ی این نمایش خیابانی هر روز و به مدت پنج شب راس ساعت 17 در محل نمایشگاه کتاب گیلان واقع در رشت کلیومتر 10 جاده تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رشت برگزار خواهد شد و همه علاقه مندان می توانند در ساعات مزبور از این نمایش دیدن کنند.