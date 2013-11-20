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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

پور جعفری:

نمایش خیابانی" آدم ، آدم است " در نمایشگاه کتاب گیلان اجرا می شود

نمایش خیابانی" آدم ، آدم است " در نمایشگاه کتاب گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان از اجرای نمایش خیابانی" آدم ، آدم است " در نمایشگاه کتاب استان در رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پور جعفری ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود:  این نمایش خیابانی به نویسندگی پرستو آزاد و به کارگردانی سجاد عزیز پور از 29 آبان ماه در نمایشگاه کتاب گیلان اجرا می شود.

وی اظهارداشت: حوزه هنری گیلان در نمایشگاه کتاب که در 28 آبان  ماه  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رشت برگزار می شود  نمایش خیابانی  " آدم ، آدم است "  به نویسندگی پرستو آزاد و به کارگردانی سجاد عزیز پور را  به مدت پنج روز از 29 آبان در نمایشگاه کتاب اجرا خواهد شد.

محمد پور جعفری گفت: در این نمایش خیابانی هنرمندانی همچون شهرام محمدی، هادی آذرنگ، رضا صالحی، سجاد عزیز پور، بیژن بیگناه، ایوب اکبری و رسول علیجانی به ایفای نقش می پردازند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان ادامه داد: اجرا ی این نمایش خیابانی  هر روز  و به مدت پنج شب راس ساعت 17 در محل نمایشگاه کتاب گیلان  واقع در رشت کلیومتر 10 جاده تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رشت برگزار خواهد شد و همه  علاقه مندان می توانند در ساعات مزبور از این نمایش دیدن کنند.

کد مطلب 2179063

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