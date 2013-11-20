پیگیری "دیپلماسی مهارت" در سازمان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان با اشاره به اینکه یک پارادایم جدید و راهبردی در آموزش فنی و حرفه ای کشور طراحی شده است، اظهار داشت: این پارادایم بر اساس سند راهبردی طراحی شده که شامل هشت راهبرد، 28 سیاست و 250 برنامه در سطح ملی و سازمانی است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های ما مطرح کردن مسئله دیپلماسی مهارت است، تصریح کرد: دیپلماسی مهارت یک بحث جدید است که می توان از آن به عنوان یک ابزار مناسب برای قدرت نرم استفاده کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر اینکه دیپلماسی مهارت و دیپلماسی عمومی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، افزود: سفرا و رایزنان می توانند به ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در دنیا کمک کنند.

پرند با اشاره به اینکه فرصت های بین المللی زیادی در دنیا وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد، گفت: ما توانسته ایم بودجه 4.6 میلیارد دلاری آموزش و مهارت را برای سالهای 2014 و 2015 بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی مهارت بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیت های جهانی و بین المللی است، ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای مفهوم جدید شبکه ملی نخبگان و استعدادهای برتر مهارتی را تعریف کرده است که بر اساس آن نخبگان برتر کشور شناسایی و حمایت می شوند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه مهارت آموزی کودکان یکی دیگر از مفاهیم جدیدی است که ما تعریف کرده ایم، تصریح کرد: این مطلب به منظور بالا بردن فرهنگ کار در جامعه و ادامه تحصیل افراد بر اساس استعدادهای آنان تعریف شده است.

پرند با بیان اینکه یادگیری باید مادام العمر شود، اظهار داشت: مردم در جامعه باید به عنوان افراد یادگیرنده تبدیل شوند و این امر نیازمند به اجرای یک برنامه استراتژیک بلند مدت در سطح همه استانهای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه آموزش، تولید، بازاریابی و فروش یک پارادایم جدید است که به عنوان رویکرد سازمان در نظر گرفته شده است، افزود: حرکت در مسیر این رویکرد نرخ بیکاری را در استانها به شدت پایین می کشد و باعث ایجاد اشتغال می شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی در بحث مهارت ها، تولید و گسترش آنها بحث بازار یابی و برند سازی است، یادآور شد: اگر همدلی وجود داشته باشد و صنفی کاری ها حذف شود می توان به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه امیدوار بود.

پرند با اشاره به اینکه اگر امروز رویکرد آموزش، تولید، بازاریابی و مهارت را دنبال نکنیم بازنده هستیم، گفت: استان لرستان مناسب اجرای این رویکرد است اگر در اجرای این رویکرد همدلی داشته باشید و صنفی کاری نکنید.