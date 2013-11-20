آغاز کشف استعدادهای رشته تكواندو از مدارس/ ضرورت آماده سازی زیرساختها و تجهیزات تکواندو برای ارتقای ورزش

علی افلاکی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد زیر ساخت ها و تجهیز امکانات لازم ورزشی برای ارتقا ورزش رزمی تکواندو در شهرستان ایلخچی گفت: برای ارتقا ورزش تکواندو باید با آماده سازی زیرساخت ها و تجهیزات لوازم آموزشی لازم و کشف استعدادهای دانش آموزان اقدامات موثر را به کار گرفت.

وی اضافه کرد: اجرای طرح استعدادیابی دانش آموزان در مدارس یکی از بهترین و سريعترين راه برای کشف و دستیابی به استعدادهای رشته ورزش رزمی تکواندو است.

افلاکی مهر ماه را آغاز طرح استعدادیابی تکواندو مدارس شهرستان ایلخچی دانست و ادامه داد: از مهر ماه سالجاری این طرح در شهرستان ایلخچی آغاز شده است و به شرکت کنندگان در این دوره آموزش گواهی نامه معتبر ازسوی هیئت تکواندو اعطا خواهد شد.

وی گفت: این طرح در3 مرحله حضور در مدارس، انتخاب نفرات و انجام آزمون های پزشکی، مهارتی، حرکتی وتخصصی پيگيري خواهد شد.

افلاکی اضافه کرد: برای رشد استعدادهای دانش آموزان در رشته تکواندو برنامه های مختلفی پیش بینی شده است که با حضور در مدارس مختلف شهرستان و کشف استعدادها، آنان را به سوی کلاس های ویژه تکواندو هدایت کنیم

