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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

افلاکی:

آغاز کشف استعدادهای رشته تكواندو از مدارس/ ضرورت آماده سازی زیرساختها و تجهیزات تکواندو برای ارتقای ورزش

آغاز کشف استعدادهای رشته تكواندو از مدارس/ ضرورت آماده سازی زیرساختها و تجهیزات تکواندو برای ارتقای ورزش

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تکواندو شهرستان ایلخچی آذربايجان شرقي با تاکید بر اینکه کشف استعدادهای تکواندو از مدارس و در سنین کم آغاز می شود، اظهار داشت: استعدادهای دانش آموزان به علت عدم شناسایی آنها از سوی مسئولان هیئت تکواندو اذربایجان شرقی مورد پرورش قرار نمی گیرد.

علی افلاکی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد زیر ساخت ها و تجهیز امکانات لازم ورزشی برای ارتقا ورزش رزمی تکواندو در شهرستان ایلخچی گفت: برای ارتقا ورزش تکواندو باید با  آماده سازی زیرساخت ها و تجهیزات لوازم آموزشی لازم و کشف استعدادهای دانش آموزان اقدامات موثر را به کار گرفت.

وی اضافه کرد: اجرای طرح استعدادیابی دانش آموزان در مدارس یکی از بهترین و سريعترين راه برای کشف و دستیابی به استعدادهای رشته ورزش رزمی تکواندو است.

افلاکی مهر ماه را آغاز طرح استعدادیابی تکواندو مدارس شهرستان ایلخچی دانست و ادامه داد: از مهر ماه سالجاری این طرح در شهرستان ایلخچی آغاز شده است و به شرکت کنندگان در این دوره آموزش گواهی نامه معتبر ازسوی هیئت تکواندو اعطا خواهد شد.

وی گفت: این طرح در3 مرحله حضور در مدارس، انتخاب نفرات و انجام آزمون های پزشکی، مهارتی، حرکتی وتخصصی پيگيري خواهد شد.

افلاکی اضافه کرد: برای رشد استعدادهای دانش آموزان در رشته تکواندو برنامه های مختلفی پیش بینی شده است که با حضور در مدارس مختلف شهرستان و کشف استعدادها، آنان را به سوی کلاس های ویژه تکواندو هدایت کنیم
 

کد مطلب 2179116

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