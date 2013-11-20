خود تحریمی خطرناک ترین تحریم در ایران است/ تحریم را با تحریم پاسخ دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قدیری ابیانه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران بیرجند با اشاره به اینکه کشور ما از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه است، اظهارکرد: افزایش تورم، کاهش ارزش پولی و اشتغال از مشکلاتی است که در حوزه اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می کنیم.

وی با بیان اینکه عده ای گرانی ها و مشکلات اقتصادی را ناشی از مدیریت ها و تصمیم های دولت می دانند، بیان داشت: اگر چه تصمیمات غلط در این حوزه تاثیر گذار است اما تمام مشکلات مربوط به این حوزه نیست. اما همه مشکلات را برگردن مسئولان گذاشتن متاسفانه از معضلات فرهنگی کشور است.

قدیری ابیانه عنوان کرد: عده ای نیز تحریم های اقتصادی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی می دانند که اگر چه بی تاثیر نبوده اما تصوری غیر واقعی است.

وی با اشاره به اینکه با برقراری روابط با آمریکا مشکلات ایران را حل نمی شود، تصریح کرد: این تصوری اشتباه است که اگر با آمریکا ارتباط برقرار کنیم مشکلات اقتصادی مان حل خواهد شد.

کارشناس ارشد روابط بین الملل با تاکید بر اینکه باید برای حل مشکلات اقتصادی دنبال ریشه باشیم، گفت: کشور هایی مثل ایتالیا و اسپانیا تحریم نیستند اما وارد ریاضت اقتصادی شده اند.

وی با تاکید بر اینکه ایران توان ایستادگی در برابر تحریم های دشمنان را دارد، تصریح کرد: خطرناک ترین تحریمی که ما اکنون با آن موجه هستیم خود تحریمی است و اینکه که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده ایم.

وی در تشریح خود تحریمی ها در ایران گفت: در کشور ما جنس و برند خارجی بر کالای ایرانی ترجیح داده شده و این نوعی خود تحریمی است.

قدیر ابیانه بیان داشت: ما اقتصاد خارجی و ارز خارجی را بر اقتصاد و پول خود ترجیح داده ایم و این کمک به دشمنان و ضربه به اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه اگر کالایی بازار نداشته باشد تولید و سرمایه گذاری در آن بی معنا است، تصریح کرد: مردم ما در انتخاب کالا این موضوع را در نظر نمی گیرند و این منجر به این می شود که بخش تولید و اشتغال و به تبع آن اقتصاد ما دچار مشکل شود.

تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه مردم کشور ما در عرصه نظامی و ورزشی این اشتباه را نکرده اند، افزود: در عرصه نظامی هیچ کس از این که کشور ضربه و شکست بخورد خوشحال نشده و نمی شود و همچنین در عرصه مسابقات ورزشی از باخت های کشورمان متاثر می شویم و آه می کشیم و به دنبال تشویق تیم های ورزشی خود برای پیروزی در میادین بین الملل هستیم اما متاسفانه در عرصه اقتصادی این را عملی نکرده ایم.

وی افزود: در عرصه اقتصاد باید کاری کرد که این احساس ایجاد شود که مصرف و خرید کالای خاریجی ضربه زدن به اقتصاد و ضربه زدن به جوانان این مرز و بوم است.

قدیری ابیانه گفت: خرید خارجی مساوی با تعطیلی کارخانجات ما است و این یعنی نیاز بیشتر به ارز خارجی.

وی حمایت از تولید را عامل پیشرفت در توسعه اقتصادی دانست و ادامه داد: البته تولیدکنندگان ما نیز از فرهنگ کار خوبی برخوردار نیستند و این باید اصلاح شود.

وی با اشاره به پایین بودن ساعات کار ادارات و شرکت ها در ایران گفت: در سال 90 ساعت مفید اداری 64 دقیقه در روز بوده و متاسفانه در سال 91 به متوسط 22 دقیقیه در روز رسیده است.

وی اظهارکرد: برخی پیشرفت در کشور ها را ناشی از رابطه با آمریکا می دادنند اما اگر آمریکا معجزه گر بود باید برای مصر و پاکستان این اتفاق می افتاد و یا اینکه آمریکا 50 میلیون فقیر زیر خط فقر نمی داشت.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت در کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی ناشی از ساعات کاری مفید و تقویت اقتصاد داخلی و حمایت از آن بوده است، بیان داشت: در کشور ما اهتمام لازم برای بالا بردن کیفیت تولید چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مشاهده نمی شود.

تحریم را با تحریم پاسخگو باشیم/ تلاش استعمار از بین بردن فرهنگ کار در کشور است

این تحلیلگر سیاسی با تاکید بر اینکه بر علیه تحریم های غربی باید تحریم را به کار گیریم، افزود: در صورتی می توانیم هیئت دیپلماتیک خود را تقویت کنیم که نیاز به ارز را در کشور کاهش داده باشیم و یک راه آن عدم خرید کالاهای خارجی است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار جمعی و وجدان کاری در کشور ما ضعیف شده است، اظهارکرد: همبستگی در امور اقتصادی در کشور بسیار ضعیف است.

وی با اشاره به اینکه تلاش استعمار گران از بین بردن فرهنگ کار در کشور است، ادامه داد: دشمنان در تلاش هستند تا اقتصاد کشور و امور جاری کشور وابسته به نفت باشد.

قدیری ابیانه با بیان اینکه اوج ضربه به فرهنگ کار در دوران پهلوی بود؛ بیان داشت: دشمنان ما به دنبال این هستند تا درآمدهای نفتی به جای اینکه صرف عمران و آبادنی کشور شود در مصرف هزینه شود تا با خرید کالا های مصرفی آنها بخش از این پول دوباره به خودشان برگردد.

کالای خارجی نشانه تشخص اجتماعی شده است

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه متاسفانه مصرف کالای خارجی نشانه تشخص اجتماعی در جامعه ما شده است، تصریح کرد: متاسفانه رسانه ها نیز ترویج این فرهنگ را دامن زده اند.

وی با اشاره به اینکه خطرناک ترین تحریم در کشور خود تحریمی چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف است، تصریح کرد: اگر این خود تحریمی ها نبود، تحریم های خارجی بیشتر از 10 تا 15 درصد نمی توانست اقتصاد ما را با مشکل مواجه کند.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر روی اصلاح ساختار درونی کشور گفت: اگر ساختار داخلی، فرهنگ کار و بهره وری، انظباط اجتماعی و اقتصادی را تقویت کنیم و با همت و کار مضاعف و مقاومت اقتصادی بتوانیم حماسه اقتصادی را تحقق بخشیم دشمنان از تحریم ها ناامید خواهند شد.

سفیر پیشین ایران در مکزیک و استرالیا با تاکید بر اینکه کار و تلاش عامل پیشرفت بسیاری از کشورها بوده است، گفت: متاسفانه ایران یکی از پر تعطیلات ترین کشورهای جهان است و این یعنی ضربه به اقتصاد کشور.

وضعیت کشور تحت تاثیر سبک زندگی مردم

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم کشور ما معتقدند اقتصاد کلان کشور زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، تصریح کرد: این در حالی است که وضعیت کشور تحت تاثیر سبک زندگی مردم است.

قدیری ابیانه با تاکید بر اینکه سبک زندگی مردم ما باید اسلامی شود؛ ادامه داد: حضرت علی(ع) می فرماید" بهترین تفریح کار است" در حالی که مردم ما بر این باورند که بهترین کار تفریح است.

وی بیان داشت: متاسفانه کسانی که باید فرهنگ سازی کنند خودشان دچار معضل فرهنگ هستند.

وی عنوان کرد: رسانه ها با قلم خود می توانند کمک بزرگی در فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ کار در جامعه داشته باشند.

مردم ما دچار توهم نفتی هستند

وی با اشاره به اینکه مردم ما دچار توهم نفتی هستند، عنوان کرد: اقتصاد ما در حال حاضر نه مقاومتی و نه حماسی است بلکه اقتصاد استراحتی شده است و اگر این رفتار را تغییر ندهیم حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود وارد مرحله ریاضت اقتصادی خواهیم شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: از مجموع درامدهای نفتی اگر سهم هر ایرانی را بدهیم و به طور خوش بینانه اگر روزی دو میلیون و 300 بشکه نفت بفروشیم به هر ایرانی ماهیانه 67 هزار تومان می رسد.

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه توهمات نفتی موجب شده تا تقاضاها از دولت افزایش داشته باشد، تصریح کرد: تمام پیش بینی بودجه عمومی کشور در سال گذشته 164 هزار میلیارد تومان بوده که اگر به 75 میلیون ایرانی تقسیم شود یعنی ماهیانه نفری 182 هزار تومان اما کمتر این هم محقق شد.

وی برای شرکت در کرسی های آزاد اندیشی دانشگاهها و به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه بیرجند و بسیج جامعه پزشکی به بیرجند سفر کرده است.