به گزارش خبرگزاری مهر،نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله جنتی اقامه خواهد شد مراسم این هفته نماز جمعه تهران، پس از قرائت زیارت آل یاسین، از ساعت 10:40 با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، توسط قاری ممتاز حمید خجیر در دانشگاه تهران آغاز می‌گردد.

در ادامه مرتضی طاهری به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران باوفای ایشان به مرثیه سرایی می پردازند.

سپس، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آستانه پنجم آذر ماه سالروز فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین پیش از خطبه ها به ایراد سخنرانی می‌پردازد.