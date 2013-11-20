6 ورزشکار قشم به مسابقات پرورش اندام استان راه پیدا کردند

محمدرضا قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت:سه شنبه شب 20 نفر از منتخبين باشگاه هاي قشم در 12 وزن ؛ جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند كه 6 نفر از اين ورزشكاران به مسابقات پرورش اندام استاني راه يافتند.

وي افزود: حميد صديقي راد ؛ جليل محمدي ؛ محمدحكيم جوادي، حميد ريحاني، فتاح رشيدنيا، نجم الدين ملائي، منتخبين شش وزن ونماينده شهرستان در اين دوره از مسابقات هستند.

قاسن نژاد بيان داشت: مسابقات قهرماني پرورش اندام استان هرمزگان روز جمعه در شهرستان ميناب برگزار مي شود كه شهرستان قشم در اين دوره از مسابقات با 6 وزرن شركت خواهد كرد.

رئيس هئيت پرورش اندام شهرستان قشم با اشاره به توانايي ورزشكاران قشم گفت: شهرستان قشم با جوان هاي برومندي كه دارد به اميد گرفتن مدال ها هاي استاني راهي اين دوره از مسابقات مي شود.

وی اظهار داشت: دراین مسابقات فتاح رشيدي يكي از ورزشكاران معروف در اين رشته كه ممدال هاي متعدد كشوري دارد و در وزن 70 و 75 كيلو مدال هاي رنگين را بدست اورده است در اين مسايقات شركت مي كند.

رئیس هیئت پرورش اندام شهرستان قشم گفت: افزون بر یک هزار نفر در جزیره قشم به پرورش اندام خود مبادرت می کنند كه اين نشان از علاقه زياد جوانان قشمي به اين رشته است.

وي افزود: اين دوره از مسابقات بين سه باشگاه سامT ميدان و ستارگان برگزار شد.

قاسم نژاد يادآور شد: اين افراد در سه باشگاه خصوصی پرورش اندام قشم زیر نظر پنج مربی دارای کارت مربیگری صادر شده از سوی فدراسیون پرورش اندام کشور به این رشته ورزشی سالم می پردازند.

وی با اشاره به اینکه این رشته ورزشی از 15سال پیش با دو مربی شامل محسن صدری رییس هیات وزنه برداری و محمد رضا قاسمی نژاد رییس هیات پرورش اندام شهرستان قشم فعال بوده است، تصریح کرد: با برگزاری دوره های مربیگری این رشته در مرکز استان، سه نفر دیگر از شهرستان قشم شامل قاسم افشار، محمد پرون و فرهاد قاسمی نژاد موفق به دریافت کارت درجه سه مربیگری از فدراسیون پرورش اندام کشور شدند.

وي تصريح كرد: شهرستان قشم دوسال متوالی نایب قهرمان جوانان استان هرمزگان شده و یکی از کرسی های داوری استان نیز پس از کسب داوری درجه دو از سوی محمدرضا قاسمی نژاد به قشم تعلق پیدا کرده است.