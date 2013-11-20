  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۰۱

"سینیسا میهایلوویچ" صربستان را به مقصد سامپدوریا ترک کرد

"سینیسا میهایلوویچ" صربستان را به مقصد سامپدوریا ترک کرد

"سینیسا میهایلوویچ" 18 ماه پس از حضور در تیم فوتبال صربستان، این تیم را به قصد حضور در سامپدوریا ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میهایلوویچ در زمان بازیگری بیش از 100 بازی برای این باشگاه سری آ به میدان رفته و در نظر دارد جانشین "دلیو روسی" در این تیم شود. البته هنوز این انتقال قطعی نشده است.

میهایلوویچ به خبرنگاران گفت: در روزهای اخیر پرسش‌های فراوانی در خصوص آینده من مطرح شده چراکه قراردادم با تیم فوتبال صربستان در پایان این ماه به پایان می‌رسد. پس از صحبت‌هایی که با فدراسیون داشتم تصمیم گرفتم قراردام را با صربستان تمدید نکنم. البته از تصمیمی که گرفتم غمگینم چراکه نسل جوانی را در این تیم جمع و جور کرده‌ام و این تیم چشم‌انداز روشنی دارد.

سامپدوریا در حال حاضر در رده هجدهم رقابتهای سری آ قرار دارد و فقط دو بازی را برده است.

کد مطلب 2179174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها