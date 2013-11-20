"سینیسا میهایلوویچ" صربستان را به مقصد سامپدوریا ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میهایلوویچ در زمان بازیگری بیش از 100 بازی برای این باشگاه سری آ به میدان رفته و در نظر دارد جانشین "دلیو روسی" در این تیم شود. البته هنوز این انتقال قطعی نشده است.

میهایلوویچ به خبرنگاران گفت: در روزهای اخیر پرسش‌های فراوانی در خصوص آینده من مطرح شده چراکه قراردادم با تیم فوتبال صربستان در پایان این ماه به پایان می‌رسد. پس از صحبت‌هایی که با فدراسیون داشتم تصمیم گرفتم قراردام را با صربستان تمدید نکنم. البته از تصمیمی که گرفتم غمگینم چراکه نسل جوانی را در این تیم جمع و جور کرده‌ام و این تیم چشم‌انداز روشنی دارد.

سامپدوریا در حال حاضر در رده هجدهم رقابتهای سری آ قرار دارد و فقط دو بازی را برده است.