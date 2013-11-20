گسترش فرهنگ مطالعه هدف ایستگاههای مطالعه است 

محمد اسماعیل امامزاده در حاشیه افتتاح نخستین ایستگاه مطالعه در بیمارستان شهید بهشتی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ایستگاه دارای سازه ای شامل 15 باکس با 15 عنوان کتاب بوده که متناسب با گروه سنی مختلف وگروه های تحصیلی ،صنفی وجنسیتی هم برای کودکان ونوجوانان وهم اقشار کم سواد خانواده ها در زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کتاب درنظر گرفته شد.

این مسئول با اشاره به مزایای این طرح اذعان داشت: دراین طرح کتاب متناسب با مخاطب تولید وچاپ شده وبه ناشران کشور با توجه به محتوا ورویکرد که نهاد به آنها می دهد بادرنظرگرفتن گروه سنی تنها برای ایستگاه مطالعه تولید اثر می کنند.

امامزاده تصریح کرد: تاکنون 60 عنوان کتاب در ایستگاه مطالعه مستقر شده و این امر تحول عظیمی در نظام تولید کتاب ،ناشران وصنعت چاپ به وجود آورده است.

وی اظهارداشت: متوسط شمارگان کتاب درایران زیردوهزار برای هر جلد کتاب است که دراین طرح شمارگان را به بیش از 150 هزار جلد رساندیم.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری هزار ایستگاه مطالعه در کشور مستقر شد، اظهارداشت: سهمیه مازندران 23 ایستگاه بوده که تاکنون 12 ایستگاه افتتاح شد که سه سهمیه مختص بابل بوده است.

مدیر کل کتابحانه های عمومی مازندران گفت: این طرح که درمکان های پرتردد مثل بانک ها ،بیمارستان ها وفرودگاه ها اجرا می شود این امکان را به کسانی که منتظردریافت خدمات هستند می دهدتا به طور رایگان امکان مطالعات

داشته باشند.

امامزاده تصریح کرد: از دیگر مزایای این طرح این است که فرد می تواند از کتاب این ایستگاه استفاده کرده و یا آن را با خود به منزل ببرد و به ایستگاه مورد نظر یا هرایستگاه مطالعه در سراسر کشور تحویل دهد و یا با واریز تنها مبلغ دو هزارتومان به حسابی که پشت کتابها درج شده برای خود بردارد ضمن اینکه هرگز دغدغه بازگشت کتابها را نداشته وهرایستگاه سهمیه شارژ ماهانه دارد.

این مسئول عنوان کرد: بعد از گذشت شش ماه از آغاز این طرح درکل کشور 30 درصد بازگشت کتاب داشتیم بدون اینکه سیستم کنترل حاکم باشد واین گواه خوبی بر فرهمندی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: به ازای هر ایستگاه 30 میلیون تومان کتاب در نظرگرفته شده که در مرحله اول در مازندران 212 هزار نسخه کتاب تزریق شد وپیش بینی می شود تا پایان سال برای 23 ایستگاه مطالعه بیش از 800 هزارجلد کتاب تزریق شود.